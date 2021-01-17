Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпион мира предложил Головкину условия для боя в 2021 году

    17 Января 2021, 17:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Калле Зауэрланд, новый промоутер «временного» чемпиона мира WBA в среднем весе Криса Юбэнка-младшего, объявил казахстанца Геннадия Головкина главной целью для них на 2021 год, передает Sports.kz.

    «Головкин — цель номер один. GGG — легенда, но его можно победить. Сейчас самое подходящее время для этого боя, великого боя. Поединок можно было бы провести в Великобритании. Головкин уже дрался здесь раньше (против Келла Брука в 2016 году, Sports.kz). В обычное время логичным местом для проведения этого боя была бы Великобритания, вероятно, на футбольном стадионе Брайтона (в родном городе Юбэнка-младшего, Sports.kz). Сейчас подходящий момент. Головкин возглавляет наш список», — заявил Зауэрланд в интервью Sky Sports.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров