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    Чемпион мира по паратхэквондо из Казахстана уступил в стартовом поединке Паралимпиады-2020

    4 Сентября 2021, 09:13

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский паратхэквондист, двукратный чемпион мира Нышан Омирали провел свой стартовый поединок на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/8 финала весовой категории свыше 75 килограммов соперником Омирали стал представитель Коста-Рики Андрес Эстебан Молина. Встреча завершилась победой Молины со счетом 12:6. Он продолжит борьбу в основной сетке, а казахстанский спортсмен примет участие в утешительном турнире за «бронзу» в вечерней сессии (с 14:00). Напомним, что на этих Играх Казахстан завоевал пять медалей: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Паралимпиада-2020 завершится 5 сентября.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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