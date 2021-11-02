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    Чемпион мира по грэпплингу пожертвовал выигрыш на благотворительность в Алматы

    2 Ноября 2021, 20:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Победитель недавнего чемпионата мира по грэпплингу по версии AIGA Самат Айтпанбет получил пять тысяч долларов за выигрыш и пожертвовал часть суммы на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спортсмен и тренер клуба имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr - QTT» об этом объявил в ходе церемонии вручения подарков воспитанникам детского дома Алматы.

    «Для начала, я хочу выразить благодарность своему тренеру Нурсултану Орынбасарову за то, что всегда меня поддерживает, подсказывает. Благодаря ему я стал победителем недавнего чемпионата в Стамбуле. Мне там вручили небольшой приз в размере пять тысяч долларов, и часть я хочу направить в благотворительный фонд, учредителем которого является мой тренер», - сказал спортсмен.

    Он отметил, что этот фонд на сегодня оказывает большую поддержку семьям из социально уязвимых слоев населения, детям-сиротам, с ДЦП, а также предоставляет возможность воспитанникам детских домов на бесплатной основе заниматься джиу-джитсу и грэпплингу.

    Тренер чемпиона Нурсултан Орынбасаров поблагодарил своего подопечного за доверие и пожелал дальнейших побед.

    Отметим, в Алматы в рамках 30-летия Независимости РК состоялась церемония вручения спортивного инвентаря и зимней одежды воспитанникам детского дома «Жанұя» с участием заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова, председателя общественного совета Илийского района Ерболата Турымбетова, экс-начальника Службы государственной охраны РК, генерал-лейтенанта Амантая Куренбекова, а также тренеров, победителей и призеров чемпионатов мира по джиу-джитсу и грэпплингу.

    Воспитанники детского дома на сегодня бесплатно занимаются джиу-джитсу и грэпплингом в спортивном клубе имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Проект поддерживается акиматом Алматы.

    Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены Самат Айтпанбет и Руслан Исраилов стали победителями чемпионата мира по грэпплингу по версии AIGA, который проходил в Стамбуле (Турция).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Благотворительность Спорт Боевые искусства
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