Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпион мира по боксу из Казахстана победил кыргызстанца на старте ЧА-2023 до 22 лет

    18 Января 2023, 13:19

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В Бангкоке (Таиланд) стартовал чемпионат Азии-2023 по боксу до 22 лет, участие в котором также принимает сборная Казахстана, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом бою дневной сессии, в рамках 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов на ринг вышли чемпион мира среди молодежи, чемпион Азии среди взрослых Санжар Ташкенбай из Казахстана и представитель Кыргызстана Анваржан Ходжиев. Итогом противостояния стала победа Ташкенбая единогласным решением судей.

    Азиатское первенство до 22 лет пройдет до 27 января.

    Как ранее сообщалось, состав мужской сборной Казахстана выглядит следующим образом: Санжар Ташкенбай (48 кг), Даниял Сабит (51 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Ерхат Бекзат (92 кг), Аманат Сабыргали (+92 кг).

    Photo: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBO
    Казахстанцы стартуют на чемпионате Азии 2023 по боксу до 22 лет в Бангкоке
    Жанкош Тураров вошел в элитный мировой рейтинг боксеров-чемпионов
    Казахстан выиграл 10 медалей еще до старта чемпионата Азии по боксу до 22 лет
    Популярное
    1 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области
    2 Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции
    3 Маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города
    4 Правила въезда и пребывания иммигрантов изменили в Казахстане
    5 20 мест для крещенских купаний определили в ВКО
    Новости партнеров