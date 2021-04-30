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    Чемпион мира назвал сроки боя с Головкиным

    30 Апреля 2021, 07:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский боксер Крис Юбэнк-младший (29-2, 22 КО) по-прежнему рассчитывает сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает Sports.kz.

    «Я много лет хотел подраться с Головкиным. Думаю, именно в этом году я получу этот бой. Я собираюсь пойти за всеми поясами!» — заявил Юбэнк.

    Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, а Крис Юбэнк владеет «временным» поясом WBA. Пока в планах 39-летнего казахстанца на этот год — лишь поединок с чемпионом WBA Super, японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в декабре. Что касается Юбэнка, то в команде Головкина этот потенциальный бой пока не комментировали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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