Чемпион мира из Казахстана вышел в полуфинал и гарантировал медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел свой четвертьфинальный бой на чемпионате Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за выход в полуфинал весовой категории до 48 килограммов чемпион мира и Азии среди молодежи Ташкенбая встретился с малазийцем Чамбаем Джексоном. Встреча завершилась в пользу казахстанца единогласным решением судей. При этом в третьем раунде Ташкенбай заставил рефери открыть счет его сопернику.

В своем стартовом бою на турнире Ташкенбай одержал победу над представителем Кыргызстана Анваржаном Ходжиевым.

Также сегодня за путевки в полуфинал поборются Даниял Сабит (до 51 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг) и Талгат Сырымбетов (до 60 кг).





Фото: sports.kz