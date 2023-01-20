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    Чемпион мира из Казахстана вышел в полуфинал и гарантировал медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу

    20 Января 2023, 13:25

    БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай провел свой четвертьфинальный бой на чемпионате Азии-2023 среди спортсменов до 22 лет, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В поединке за выход в полуфинал весовой категории до 48 килограммов чемпион мира и Азии среди молодежи Ташкенбая встретился с малазийцем Чамбаем Джексоном. Встреча завершилась в пользу казахстанца единогласным решением судей. При этом в третьем раунде Ташкенбай заставил рефери открыть счет его сопернику.

    В своем стартовом бою на турнире Ташкенбай одержал победу над представителем Кыргызстана Анваржаном Ходжиевым.

    Также сегодня за путевки в полуфинал поборются Даниял Сабит (до 51 кг), Нурсултан Алтынбек (до 54 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг) и Талгат Сырымбетов (до 60 кг).


    Фото: sports.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
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