Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов провел свой первый бой на чемпионате Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 60 килограммов Сырымбетов начал выступление на турнире с четвертьфинала - ему противостоял таджикистанец Абубакр Муродзода. Этот бой закончился победой казахстанца раздельным решением судей. В третьем раунде рефери отсчитал Сырымбетову нокдаун.

Таким образом, Талгат Сырымбетов вышел в полуфинал континентального первенства и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Сырымбетов является чемпионом Казахстана — в декабре он впервые в карьере завоевал золотую медаль на национальном первенстве среди взрослых.

Напомним, что ранее путевку в полуфинал от Казахстана заработал Санжар Ташкенбай (48 кг), а Даниял Сабит (до 51 кг) потерпел поражение. Нурсултан Алтынбек и Махмуд Сабырхан также вышли в полуфинал.

Фото: sports.kz



