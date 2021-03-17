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    Чемпион Казахстана отправил в нокдаун и нокаутировал соперника на турнире в Турции

    17 Марта 2021, 07:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле (Турция) начался международный турнир по боксу, на котором широко представлены и боксеры из Казахстана, сообщает Sports.kz.

    В весовой категории до 57 килограммов казахстанец Нурбол Калжанов встречался с местным боксером Серхатом Ярдимчи . Во втором раунде Калжанов потряс своего соперника — рефери отсчитал турку нокдаун. В самом конце второго раунда Ярдимчи пропустил серию мощных ударов и снова оказался в нокдауне — на этот раз он уже не смог продолжить борьбу: рефери зафиксировал победу Калжанова нокаутом.

    Таким образом, Нурбол Калжанов, который является чемпионом Казахстана, начал турнир с досрочной победы. Также в его весе выступает еще один казахстанец, Айдос Арапов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Турция
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