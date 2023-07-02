Чемпион 2021 года выбыл из турнира «Қазақстан Барысы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Победитель турнира «Қазақстан Барысы» 2021 года Даурен Нуралинов досрочно завершил выступление в соревнованиях в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чемпион 2021 года проиграл поединок молодому борцу Данилу Федорову из Жамбылской области.

Традиционный республиканский турнир «Қазақстан барысы» проходит в Астане в преддверии Дня столицы. В этом году соревнование проходит иначе, чем в прошлом году. В связи с открытием новых областей увеличилось количество участников. В этом году за титул чемпиона соревнуется 41 борец. В их числе 33 борца из областей, 2 спортсмена из «Аскер Барыс» и еще 6 спортсменов из 3 городов.

Отборочный этап прошел во всех регионах страны.

Общий призовой фонд турнира составляет 40 млн тенге, в том числе победителю турнира будет присуждено 25 млн тенге.