Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Чемпион 2021 года выбыл из турнира «Қазақстан Барысы»

    2 Июля 2023, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Победитель турнира «Қазақстан Барысы» 2021 года Даурен Нуралинов досрочно завершил выступление в соревнованиях в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпион 2021 года проиграл поединок молодому борцу Данилу Федорову из Жамбылской области.

    Традиционный республиканский турнир «Қазақстан барысы» проходит в Астане в преддверии Дня столицы. В этом году соревнование проходит иначе, чем в прошлом году. В связи с открытием новых областей увеличилось количество участников. В этом году за титул чемпиона соревнуется 41 борец. В их числе 33 борца из областей, 2 спортсмена из «Аскер Барыс» и еще 6 спортсменов из 3 городов.

    Отборочный этап прошел во всех регионах страны.

    Общий призовой фонд турнира составляет 40 млн тенге, в том числе победителю турнира будет присуждено 25 млн тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Алматы завершился международный турнир по футболу среди детских и юношеских команд
    Чемпионат Казахстана по теннису на колясках прошел в Астане
    Улытаумэн собирается обойти пешком весь мир
    Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBA
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане