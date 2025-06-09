Чем запомнилась руководившая «Казпочтой» Асел Жанасова

Трудовой путь Асел Жанасовой

А. Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по специальности «информатика» (бакалавриат), в 2014 году там же получила степень магистра по этой специальности. В 2016 году окончила MBA Executive Management в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Карьера: в 2010–2014 годах работала руководителем отдела безопасности информационных технологий в ENRC PLC Group; в 2014–2015 годах — заместитель директора департамента информационных технологий Национального банка РК; в 2016–2017 годах — председатель правления АО «Национальный информационно-коммуникационый холдинг „Зерде“; в 2017–2020 годах — управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра „Астана“; в 2020–2022 годах — вице-миинстр торговли и интеграции РК.

С 3 октября 2022 года до настоящего времени — председатель правления и член совета директоров АО «Казпочта».

Доходы «Казпочты»

В начале 2023 года Асел Жанасова объявила, что приоритетными направлениями будут улучшение финансового положения «Казпочты», развитие социального банка и усиление роли финансовых служб, расширение возможностей предложения государственных услуг на базе действующей инфраструктуры, а также повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с акцентом на электронную коммерцию и международные отправления.

«Казпочта» активно работала как в финансовом плане, так и по повышению качества почтовых услуг. В то время 90% курьерских посылок «от двери до двери» доставлялись в течение 36 часов, то есть показатель вырос по сравнению с 2022 годом. Была внедрена система онлайн-мониторинга для контроля статуса всех почтовых отправлений в пути. Наряду с этим, «Казпочта» уделяла особое внимание развитию электронной коммерции в традиционном виде и цифровизации.

Через год после того, как возглавила «Казпочту», Асел Жанасова рассказала о первых успехах.

Фото: кадр из видео

— В 2022 году я приняла компанию с 12 миллиардами тенге убытков. Лучше говорить убытки, чем задолженность. Попросту говоря, ушли в минус. Убытков много, дохода не было. Это была планово убыточная компания. На мой взгляд, неправильно работать с планом, направленным на минус. Когда я пришла, нужно было индексировать на 25% зарплату 20 тысяч сотрудников, то есть в 2023 году к нашим убыткам добавились дополнительно 10 миллиардов тенге. Для этого мы повысили на 10 миллиардов тенге и плановую прибыль. 2023 год мы закрываем с плюс 3 миллиарда тенге, — сказала она.

Также А. Жанасова пояснила, как годовой план, основанный на убытках, был выполнен с прибылью. Прежде всего, были оптимизированы расходы. Были остановлены ненужные планы, ненужные проекты на 10 миллиардов тенге.

Руководитель «Казпочты» сказала, что кассовые нарушения тоже тормозили работу предприятия и были приняты соответствующие меры.

Итоги 2024 года

В начале 2025 года Асел Жанасова отчиталась перед Президентом о результатах, достигнутых компанией в прошлом году, ее финансовом состоянии, а также о перспективных направлениях развития. В последние два года «Казпочта» получала чистую прибыль, уплатила в бюджет 45 миллиардов тенге налогов и пошлин. За счет оптимизации процесса доставки объем почтовых отправлений вырос на 26%. В частности доставлено 20 миллионов посылок, в том числе 9 миллионов международных.

Если говорить об инновациях, внедряемых с целью повышения качества услуг, то здесь реализуются совместные проекты в сфере транспорта и логистики с компаниями Japan Post, Toshiba и Cainiao. Кроме того, развивается сервис Keruen, обеспечивающий доступность международных маркетплейсов.

Фото: Акорда

«Казпочта» вошла в пятерку лучших почтовых операторов

Кстати, компания вошла в число 50 самых лучших почтовых операторов в рейтинге Всемирного почтового союза. Кроме того, осенью прошлого года «Казпочта» вошла в пятерку лучших международной премии в номинациях. «Лучший доставщик», «Диверсификация бизнеса» и «Экологическая стабильность».

Награды были вручены в рамках выставки «Parcel+Post Expo» в Амстердаме — самого крупного мероприятия в сфере почты и технологии посылок, где представляют свои достижения Amazon, DHL, Nova Post и другие лидеры отрасли. «Казпочта» привлекла общее внимание своими инновационными услугами по трем основным направлениям. В номинации «Диверсификация бизнеса» компания была отмечена за инициативы по адаптации к изменениям на рынке, включая увеличение доходов и развитие корпоративного банкинга. В категории «Экологическая стабильность» «Казпочта» предложила проект «Зеленое развитие», который способствовал созданию эко-хабов в сельских почтовых отделениях, проведению обучения сотрудников и клиентов сортировке отходов. Участие «Казпочты» в выставке «Parcel+Post Expo» укрепляет ее место на мировом рынке и подтверждает конкурентоспособность Казахстана в создании инклюзивного и стабильного будущего почты.

С помощью почтовой службы доставляются лекарства

В начале года Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты».

В рамках совершенствования законодательства в сфере почты внесены поправки направленные на развитие рынка почтовой связи, в том числе электронной торговли, сокращение субсидируемых универсальных услуг почтовой связи, избавление от бюрократии уполномоченного органа в сфере почты.

Сейчас в стране работают 2 054 сельских почтовых отделения, они обеспечивают доставку наличных денег, писем, газет, прием платежей, а также оказывают государственные услуги жителям всех 6 209 сельских населенных пунктов.

В документе предусмотрена возможность передачи почтовых отправлений третьим лицам путем набора ПИН-кода или прочтения QR-кода для того, чтобы услуги почтовых операторов были удобными для пользователей. Национальному оператору, то есть акционерному обществу «Казпочта», в соответствии с требованиями законодательства дано право перевозки и хранения лекарственных веществ и изделий медицинского назначения.

А. Жанасова сообщила, что и доставка лекарств будет для компании источником значительных доходов.

Почтальоны на 0,2 ставки зарплаты

Фото: Kazpost.kz

В декабре прошлого года Асел Жанасова сообщила, что для увеличения зарплаты сельских сотрудников почты жители должны отправлять и получать как можно больше посылок.

— Да, надо признать, наши операторы в селах, почтальоны получают мало. Почему? Это связано с тем, что в села приходит мало посылок и писем. То есть, в связи с этим работают на 0,2 или 0,5 ставки. Есть работающие и на 0,7 ставки. Это зависит от численности жителей в селе, — сказала А. Жанасова.

Руководитель «Казпочты» напомнила, что в последние два года зарплата почтальонов увеличилась.