Чем запомнилась минувшая неделя в регионах РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Основной темой минувшей недели во всех регионах Казахстана можно считать подготовку к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая четверть 2020-2021 учебного года пройдет в дистанционном формате для 80% школьников. Еще 15% учеников пойдут в дежурные классы, остальные – будут учиться в привычном режиме. Первое сентября тоже будет не так, как обычно – День знаний пройдет в онлайн-режиме.

Тонкостей организации учебного процесса в нынешних эпидусловиях, действительно, немало. Начиная от обеспечения компьютерами и заканчивая новой системой оценивания знаний школьников. Для дистанционного обучения казахстанские сотовые операторы разработали даже специальный тариф. Обещают, что он будет доступен с начала учебного года. Нюансы нового учебного года подробно обсуждали на брифинге с участием министра образования Асхата Аймагамбетова.

Между тем в Петропавловске сдали в эксплуатацию новую школу на 900 мест. С ее строительством решилась проблема трехсменного обучения. С этой же целью строятся шесть школ в Западно-Казахстанской области. Их обещают сдать уже в этом году.

По-прежнему актуальной является тема распространения коронавируса. Казахстанские эпидемиологи заявили, что пик заболеваемости пройден. В ряде регионов закрывают провизорные стационары. В Жанаозене и вовсе выписали последнего пациента с коронавирусом.

Тем не менее, эпидемиологи настаивают на том, что вторая волна заболеваемости будет. Вероятно, менее агрессивной, но готовиться к ней нужно всем: и минздраву, и врачам, и жителям страны. Казахстанские ученые сейчас заняты разработкой новой тест-системы, которая позволит выявлять коронавирус даже в инкубационный период. Разработчики утверждают, что метод относительно дешевый и не требует дорогостоящего оборудования.

В регионах люди, перенесшие COVID-19, проходят курсы реабилитации. Для «ковидников» врачи подготовили рекомендации по восстановлению физического и психического здоровья, рассказали, на что нужно обратить внимание после выздоровления. Заслуживают внимание советы врачей по профилактике ОРВИ и пневмонии у детей в наступающем эпидсезоне.

В регионах к возможному наплыву пациентов в медицинские учреждения активно готовятся. В Северо-Казахстанской области, например, готовы развернуть более 3 тысяч коек и создают лекарственный фонд. То же самое происходит в Алматы.

Важными новостями из сферы здравоохранения можно считать возобновление плановой медицинской помощи и проведение сложных операций в областях. В Жамбылской - хирурги помогают исправить врожденные дефекты грудной клетки, в Таразе нейрохирургические операции поставили на поток. В районных больницах Восточно-Казахстанской области начали делать операции на сердце.

Заметно оживились промышленность и строительство. Завод по производству растительного масла строится в Акмолинской области.

В Атырау накануне Дня Конституции 33 семьи получили ключи от новых квартир. В Таразе новое жилье появилось у 90 семей.

Не менее насыщенной ожидается и следующая неделя. С 31 августа в стране приступят ко второму этапу ослабления карантина. 1 сентября Глава государства обратится с Посланием к народу Казахстана.



