Чем занять школьников вне занятий решали в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел совещание по различным вопросам образовательной и социально-культурной сферы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В совещании приняли участие представители министерств образования и науки, культуры и спорта, внутренних дел, иностранных дел, финансов, информации и общественного развития. В режиме видеоконференцсвязи участвовали Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, заместители акимов областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

На повестке дня были рассмотрены вопросы использования действующих объектов культуры, спорта, образования в целях организации занятости и досуга школьников во внеурочное, каникулярное время и выходные дни.

Так, по данным Министерства образования и науки, 86 процентов школ в стране обеспечены спортивными и актовыми залами. В школах функционируют 39 440 спортивных секций, в которых занимаются 1 млн. 150 тыс. детей. Разработан совместный приказ МОН, МКС и акиматов по вопросам рационального использования объектов образования, культуры и спорта в целях обеспечения досуга детей.

«Нужно организовать доступность и эффективное использование имеющейся инфраструктуры. Ежегодно в республике строится сотни новых социальных объектов: спортивные сооружения, музеи, театры. Практически в каждой школе есть спортивные и актовые залы, которые необходимо максимально использовать в свободное от занятий время, чтобы организовать доступные секции и кружки. Все это положительно скажется на духовно-нравственном воспитании, оздоровлении, творческой и социальной самореализации молодежи», - подчеркнул вице-премьер.

Также на совещании обсужден ход строительства в регионах страны 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в наиболее остро нуждающихся в спортивной инфраструктуре регионах. Соответствующее поручение было дано Елбасы в Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». В его реализацию Министерством культуры и спорта разработан Перечень запланированных к строительству ФОКов, согласно которому в 2019 году планируется сдача 22 объектов, в 2020 году ‒ 37, 2021 году ‒ 41.

Кроме того, участниками совещания обсуждены вопросы подготовки к празднованию 175-летия Абая Кунанбайулы, 1150-летия аль–Фараби и 750-летия Золотой Орды, реализации инициатив Фонда Первого Президента РК – Елбасы «Ел үміті» и «Қамқорлық», а также обеспечения школ участковыми инспекторами полиции.

Подводя итоги совещания, вице-премьер подчеркнул необходимость межведомственной кооперации в вопросах профилактики подростковой преступности.

«Между профильными органами нет должного взаимодействия. Школьные и участковые инспектора, социальные работники, психологи и педагоги в тесном сотрудничестве должны заниматься профилактикой правонарушений среди подростков, выявлять и работать с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. При этом нельзя перекладывать ответственность исключительно на школу. В первую очередь, воспитание детей это обязанность и ответственность родителей», - заключил Сапарбаев.