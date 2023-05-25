Чем занять детей на летних каникулах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Для ребятишек Северо-Казахстанской области местные власти подготовили несколько вариантов досуга на каникулах. Интересные совместные мероприятия можно придумать и для всей семьи. Чем заняться детям и с детьми летом – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Не успел завершиться учебный год, как перед родителями возникла новая задача – как организовать отдых для детей, чтобы они не просидели все каникулы с гаджетами в руках или за компьютерными играми в душных квартирах.

Лето дает взрослым потрясающую возможность провести время с детьми. Многие родители в это время берут отпуск и можно заранее составить план совместного отдыха. Чтобы он был интересным и нескучным, не обязательно уезжать за дальние моря. Достаточно учесть предпочтения каждого члена семьи.

Куда сходить всей семьей

В Петропавловске можно посетить историко-краеведческий и музей изобразительного искусства, резиденцию Абылай хана. Знакомство с архитектурой родного города может стать увлекательным, если заранее составить маршрут и с помощью QR-кодов, которые располагаются на зданиях и памятниках, узнать их историю.

Музей изобразительного искусства находится в красивейшем старинном доме-тереме. Некогда он принадлежал купцу Юзефовичу. Само здание можно долго рассматривать. Внутри – картины известных казахстанских художников, графика, керамические изделия, скульптуры. Экспозиция разбита на несколько тематических залов. Регулярно в музее проводят мероприятия для детей или выставки местных мастеров.

В историко-краеведческом музее можно провести несколько часов. На 2 000 квадратных метров расположились 13 выставочных залов с интереснейшими экспонатами. Здесь можно познакомиться с историей края от древнейших времен до современных дней. В музее организовывают тематические выставки, приуроченные к каким-либо датам или событиям.

Работает историко-краеведческий музей каждый день, кроме понедельника. Время для посещения желательно уточнить. Ознакомление с экспозицией без гида бесплатное.

На его заднем дворике пару лет назад открылся QYZYLJAR ART CENTЕR. В прошлом году там организовывали ярмарки-распродажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы для детей, выставки, концертные программы. Дети и взрослые играли в настольные игры, работал кинозал под открытым небом. На странице управления культуры заранее размещается программа. Госорган регулярно размещает афиши на культурные мероприятия, которые можно посетить всей семьей.

В парке культуры и отдыха не обязательно посещать платные аттракционы. Можно взять с собой воздушного змея – открытое пространство главной площади позволяет его пускать и тем самым дружно провести время. Или прихватить скейт и ролики – вряд ли дети откажутся от такой веселой прогулки с родителями. Совместное катание на велосипедах по парку – тоже увлекательное времяпрепровождение для семьи. В старом парке, кстати, много белок, которые совершенно не боятся людей и не прочь полакомиться орешками. Есть бесплатная детская игровая и спортивная площадки с уличными тренажерами. Последние можно найти и у входа в парк, и во многих дворах города.

За символическую плату можно приобрести билеты в уникальный ботанический сад. Здесь точно не будет скучно и взрослым, и детям. Экзотические растения, зоологический уголок, в котором живут новозеландские и европейские кролики, черепашки, болотный лунь, беркут, утки-кряквы, розовый пеликан, лебедь, косули, енотовидная собака, хомяки, крысы, шиншиллы, белки дегу, попугаи – все это есть в оранжерее с вековой историей. Некоторых животных можно покормить.

Буквально за забором ботанического сада – аквапарк «Нептун». Посещение его платное, как и зон отдыха, которые расположены вокруг города. Времяпрепровождение в них подойдет тем, кто любит отдыхать на природе и ведет активный образ жизни.

В пригороде находится конный клуб, где за небольшую плату можно покататься на лошадях. Ребятишкам разрешают под присмотром сотрудников клуба кормить и ухаживать за животными.

Какие мероприятия готовят для детей

О том, какие бесплатные развлекательно-познавательные мероприятия могут предложить местные власти, рассказали в областном акимате.

Летом для младшеклассников будут действовать 454 пришкольных площадки и 179 палаточных (юрточных) лагерей.

Пришкольные площадки начнут работать с июня. Каждая будет иметь свой фирменный стиль - название, логотип, девиз - и штат сотрудников из числа педагогов, психолога, социального педагога, вожатых. Режим работы площадки будет составлять три часа. Работа с детьми будет проводиться в гражданско-патриотическом, семейном, духовно-нравственном, историко-культурном, художественно-эстетическом направлениях. Организуют творческие конкурсы, интеллектуальные игры и мастер-классы, направленные на пропаганду семейных, духовно-нравственных ценностей.

Планируется, что вблизи сельских населенных пунктов организуют однодневный палаточный лагерь. Работать он будет полдня. За это время инструкторы будут проводить практические занятия по топографии, ориентированию на местности, изучению компаса, дети приобретают навыки вязания различных видов узлов, необходимых в туристических походах.

Летом дети примут участие в школьных лесничества, в тематических походах, направленных на изучение культурных, исторических, археологических памятников.

Будут работать профильные лагеря декоративно-прикладного творчества, информационно-математического направления, юных краеведов, экологов, лингвистов, спортсменов.

Планируется деятельность летних языковых школ, читательских клубов, краеведческие экспедиции, походы по сакральным местам региона, посещение достопримечательностей Петропавловска и Астаны, однодневные эколого-туристические походы.

Работу с детьми по месту жительства будут обеспечивать 83 организации дополнительного образования, 25 дворовых клубов.

На базе Дворца школьников в Петропавловске откроется «Летняя Академия».

В этом году в регионе будут действовать 11 детских оздоровительных лагерей. Сезон планируют открыть 10-17 июня. Точная дата будет зависеть от погодных условий. Температура воздуха должна держаться на уровне не ниже 16 градусов тепла в течение пяти дней. Всего будут действовать пять сезонов продолжительностью 10 дней каждый. За поездку в оздоровительный лагерь придется заплатить – от 35 до 65 тысяч тенге.

Заинтересованный родитель найдет 1000 и 1 занятие со своим ребенком. Важно, в первую очередь, желание и хотя бы немного свободного времени, чтобы сделать лето своего ребенка насыщенным и незабываемым.