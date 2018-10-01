Чем важно сотрудничество Казахстана и Франции - мнение эксперта ИМЭП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Жумабек Сарабеков прокомментировал встречу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Франции Эмманюэля Макрона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоявшаяся встреча Главы государства с президентом Франции Э. Макроном на полях 12-го саммита Форума «Азия - Европа» является важным стимулом для активизации двустороннего сотрудничества Казахстана и Франции. Следует отметить, что для обоих лидеров это была первая совместная встреча с момента избрания Э. Макрона французским президентом. И, судя по всему, прошла она весьма успешно». - считает эксперт.

Он подчеркнул, что Казахстан и Франция являются стратегическими партнерами, успешно сотрудничающими в политической и экономической сферах.

«Между нашими странами активно развиваются инвестиционные связи, о чем свидетельствуют масштабные капиталовложения французских компаний в экономику Казахстана в объеме $13,7 млрд за последние годы. Другой трек взаимовыгодной совместной работы Казахстана и Франции связан с Европейским союзом. Франция, будучи одним из ведущих государств европейского сообщества, всегда способствовала продвижению интересов Казахстана в рамках ЕС и налаживанию экономических связей между Астаной и другими европейскими столицами», - добавил он.

По его мнению, Франция изначально стала одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе с момента получения независимости.

«Для Астаны развитие тесных контактов с Французской Республикой, которая и по сей день выступает в роли одного из технологических лидеров Европы и космической державы, стало важным фактором укрепления позиций Казахстана на международной арене. Франция в свою очередь воспринимает Казахстан в качестве регионального лидера и важного геополитического игрока, который вносит серьезный вклад в поддержание мировой безопасности. Париж высоко оценивает усилия Казахстана и инициативы Президента Нурсултана Назарбаева в области ядерного разоружения и нераспространения. Также французскую сторону интересуют огромные экономические и транзитные возможности Казахстана», - отметил Ж. Сарабеков.

Таким образом, подчеркнул эксперт, к сегодняшнему дню Астана и Париж смогли заложить прочные основы сотрудничества.

«В то же время нельзя сказать, что потенциал сотрудничества раскрыт полностью. К примеру, за последние три-четыре года объемы взаимной торговли заметно снизились: $3,4 млрд в 2017 году против $5,8 млрд в 2014-м. Хорошие перспективы для сотрудничества существуют в космической сфере. Кроме того, возникает необходимость в активизации работы Казахстанско-французского центра трансферта технологий», - заключил он.

Напомним, Глава государства встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе продолжительной встречи, которая прошла в доверительной атмосфере, были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня.