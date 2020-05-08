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    Чем важен закон о ветеранах, разъяснил сенатор

    8 Мая 2020, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов прокомментировал подписанный вчера Главой государства Закон о ветеранах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это очень важный закон. Еще в Послании народу Казахстана прошлого года, а затем и когда принимал председателя Союза ветеранов Казахстана Измухамбетова, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обратил внимание на то, что принятие закона о ветеранах необходимо ускорить. Раньше такого системного документа у нас не было. У нас всегда ветераны социально были защищены, но единого закона о ветеранах у нас не было. Это систематизированный, комплексный отдельный закон о ветеранах нашей страны», - сказал Бакытжан Жумагулов.

    По мнению депутата очень важно то, что поддержка ветеранов, прописанная в других законах ранее, в этом документе сохранена.

    «Расширены и категории ветеранов, в законе прописана поддержка участников военных действий на других территориях – ветераны Афганской войны, ветераны Нагорного Карабаха, и других войн. Им подняли размер выплат, на них распространены налоговые льготы. Самое главное то, что государство делает акцент на гарантии социальной поддержки ветеранов войны и тыла. Это очень важно и с политической, и с социальной точки зрения. Думаю, закон, принятый в преддверии 75-летия Победы в ВОВ – это очень символично», - перечислил сенатор.

    «Мы – дети, выросшие на этих традициях. Наши отцы воевали, Президент страны неоднократно рассказывал о том, как воевал его отец. Это очень известный казахстанский писатель, на войне погиб родной дядя Главы государства. Эта война коснулась каждой семьи, и то, что закон был принят в преддверии такого важного для всех праздника – это очень радует», - заключил Б. Жумагулов.

    Ранее сообщалось, Глава государства подписал закон о ветеранах.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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