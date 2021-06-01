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    Чем привлечет туристов Туркестанская область

    1 Июня 2021, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области насчитывается более 700 объектов культуры. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая на заседании Правительства, министр отметила, что в результате принимаемых мер по развитию Туркестанской области ожидается увеличение притока туристов в регион до 2,5 млн человек, для 291 тысячи посетителей обеспечат места размещения, число занятых в отрасли составит 30 тысяч человек в 2025 году.

    «Согласно статистическим данным, в регионе насчитывается 703 объектов культуры. Одной из приоритетных задач является дальнейшее развитие инфраструктуры в рамках государственных программ, частных инвестиций. Будут введены в эксплуатацию 13 объектов культуры», - добавила Актоты Раимкулова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Туризм Культура
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