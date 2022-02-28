Чем планируют завлекать туристов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сегодня находится отечественная туристическая отрасль, в каком направлении в дальнейшем планируется ее развивать и что будет сделано для повышения ее привлекательности. Об этом и другом шла речь в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, по итогам 9 месяцев 2021 года количество внутренних туристов составило 5,2 млн человек. «Глава государства поручил министерству сделать сферу туризма драйвером развития экономики страны. У нас есть все необходимые для этого ресурсы, такие как рекреационные, экологические, инвестиционные и человеческие. Как известно, из-за эпидемиологической обстановки и карантинных ограничительных мер на границе значительно снизились показатели по въездному туризму. Однако после смягчения карантинных требований наблюдается улучшение ряда показателей, в том числе внутреннего туризма. По итогам девяти месяцев 2021 года количество внутренних туристов составило 5,2 млн человек. Это на 100 тыс человек больше, чем в 2019 году», - сказал Даурен Абаев.

По данным министерства, прошлый год стал годом наибольшего посещения национальных парков туристами. В частности, количество туристов увеличилось на 300 тысяч по сравнению с 2019 годом и составило 1,5 млн человек. Министр подчеркнул увеличение посещаемости национальных парков Алматинского горного кластера: Заилийского Алатау (с 212 тыс до 430 тыс), Кольсайского (с 83 тыс до 160 тыс) и Чарынского.

«Это еще раз доказывает эффективность привлечения инвесторов в национальные парки, которые реализуют свои проекты без ущерба для природы. Также растет объем услуг, оказываемых местами размещения. Например, по итогам девяти месяцев прошлого года наблюдается рост на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Места размещения увеличены на 182 единицы, а их единовременная вместимость-более чем на девять тысяч. То есть в разовом порядке мы можем принять порядка 200 тысяч человек», - добавил Даурен Абаев.

Глава МКС продолжил, что для того, чтобы создать комфорт и удобство туристам, кроме больших проектов по строительству инфраструктуры, важно развивать и неосязаемые компоненты турпродукта.

Поэтому, в прошлом году три мероприятия были посвящены обучению и повышению компетенции туррынка. Три тысячи человек прошли семинары, тренинги и онлайн курсы, в том числе почти 500 сельских жителей, желающих принимать туристов.

На сегодня утверждена программа «Знак качества». Обследованы 3 300 объектов туризма по детско-юношескому, городскому, агротуризму и маршрутам Шелкового пути, разработаны рекомендации по развитию новых турпродуктов.

«КазахТуризм» также работает по привлечению международных мероприятий в Казахстан. Уже подтверждено проведение 12 MICE мероприятий (форумы, конференции, выставки и др.) на 2022-2025 годы с участием пяти тысяч иностранных делегатов. «Каждое второе мероприятие посвящено продвижению туристского потенциала. При этом, делается упор на инструменты цифрового маркетинга и PR», - отметил Даурен Абаев.

Министр проинформировал и о достижениях в этой сфере. Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году, британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий. The Telegraph отметило Казахстан как «динамично развивающуюся турдестинацию» и Алматы как топовое городское бюджетное направление на 2022 год. The Guardian составил список лучших мест для посещения, в который был включен Казахстан. Рекламный ролик Казахстана Travelstan победил в категории «Лучший страновой ролик» на прошедшем фестивале International Tourism Film Festival в Португалии. Национальный парк «Көлсай көлдері» и поселок Саты получили золотую медаль на четвертой Всемирной конференции по сельскому туризму.

«В текущем году нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны на международном уровне. Планируется проведение двух маркетинговых кампаний. Первый проект нацелен на рынок стран СНГ, второй проект направлен на страны дальнего зарубежья», - сказал Даурен Абаев.

Продолжается работа по цифровизации и маркетингу отрасли.

«Прорывным цифровым решением стал разработанный нацкомпанией «КазахТуризм» продукт E-Qonaq по учету иностранных туристов в местах размещения», - сказал Дауен Абаев. Министр подчеркнул, что фактически E-Qonaq представляет актуальную информацию для органов миграции и дает статистический срез по туристам в режиме реального времени. «Это позволяет видеть «портрет туриста» и таргетировать наши маркетинговые мероприятия», - добавил Даурен Абаев.

Вместе с тем, отмечается инвестиционная активность бизнеса. В 10 регионах с самой высокой дестинацией в 2019-2021 годах введено в эксплуатацию 276 инвестиционных проектов на общую сумму 395,5 млрд тенге. Создано 5 200 новых рабочих мест. С начала прошлого года введено в эксплуатацию 102 объекта на общую сумму 226 млрд тенге. Из крупнейших проектов, реализованных в 2019-2021 годах, были запущены: комплекс «Керуен-Сарай» в Туркестане, гостиницы «Rixos Turkistan» и «Hampton by Hilton», комплекс «Rixos Water World Aktau» в Актау и парк «Tetys Blu», отель «Sheraton» в Нур-Султане, отель «Байтас» в курортной зоне Бурабай-Щучинск, а также «Swissotel Almaty» и другие проекты. Продолжается реализация 145 проектов с общим объемом инвестиций 1,5 трлн тенге, где будет создано более семи тысяч рабочих мест.

«Кроме того, прорабатываются 46 инвестиционных проектов на сумму оценки 1,5 трлн тенге. С момента принятия госпрограммы из общей потребности первой десятки инфраструктуры туристической дестинации на реализацию 97 проектов по различным программам и планам выделено 140,4 млрд тенге. Из них в 2021 году на 50 проектов выделено 63,5 млрд тенге. На сегодняшний день завершено 47 инфраструктурных проектов. К примеру, в прошлом году в Актау в направлении освоения теплого пляжа были интенсивно проведены работы по прямой автодороге, электроснабжению и водоснабжению. Также были выделены средства на берегоукрепительные работы в южной части озера Алаколь, восстановление аэропортов Ушарал и Урджар, которые планируется завершить к туристическому сезону», - добавил Даурен Абаев.

В этой связи спикер подчеркнул, что туризм не развивается без инфраструктуры. Выделенные средства позволят развивать 573,7 км автодорог, 321,4 км водозаборных / канализационных сетей, 291,3 км водоснабжения, 108,6 км линий электропередач и другие проекты с точки зрения дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ведутся и работы по обучению и подготовке кадров.

«К 2025 году мы планируем создать около 60 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма. Этому будет способствовать как реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов, так и активизация деятельности турбизнеса, которая позволит обеспечить занятость населения в различных отраслях экономики. Это повысит спрос на квалифицированные кадры», - сказал Даурен Абаев.

Он напомнил, что с 2020 года в городе Туркестане начал функционировать профильный Международный университет туризма и гостеприимства, в котором обучаются более 1 300 студентов по семи направлениям. Университет стал аккредитованным членом генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации Объединенных Наций (ЮНВТО) в декабре 2021 года. Налажено сотрудничество с ведущими вузами Турции, Франции, Португалии, Австрии, Венгрии и других стран. Сегодня университет становится отраслевым хабом для обмена передовым международным опытом успешной реализации дуального образования. Сейчас ведутся переговоры по открытию Академии ЮНВТО при университете, а также созданию научно-исследовательского центра ЮНЕСКО. Также рассматривается возможность открытия на базе университета филиалов ведущих зарубежных вузов по гостиничной отрасли.

«Мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Для нас турист не только тот, который отдыхает у моря, мы должны развивать и экотуризм, и прогулочный туризм, и горный. Дать возможность, чтобы наши жители могли выбирать», - сказал Даурен Абаев.

Глава МКС отмечает, что из-за экономической ситуации спрос на внутренний туризм будет расти. И поэтому сейчас строятся коттеджные городки, реставрируются пансионаты.

Ранее председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК сообщил, что уже определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана.

«Хочу перейти к нашему видению по дальнейшей работе, и как мы могли бы взаимодействовать с местными исполнительными органами и другими заинтересованными сторонами для эффективного и всестороннего развития отрасли. Согласно мировому опыту, определены маршруты, которые лягут в основу Гранд-тура Казахстана. Это уже пользующиеся спросом, привлекательные маршруты», - сказал Талгат Аманбаев.

Однако, по его словам, не все маршруты одинаково готовы принимать большое количество туристов в связи с отсутствием элементарных удобств. Это подтверждается проведенными в 2020 и 2021 годах исследованиями по инвентаризации объектов.

«Здесь важна «командная работа» центра и местных исполнительных органов по развитию инфраструктуры вдоль маршрутов. В то же время нужно разнообразие услуг для туристов. Таким образом, «Kazakh Tourism» проведет диагностику и мониторинг, регионы возьмут на себя благоустройство маршрутов согласно единому плану. Кроме того, надеемся, что регионы поддержат в мероприятиях по повышению качества услуг, в решении проблем гидов и экскурсоводов, а также других проектов по развитию турпродуктов, таких как, обучение местных жителей или проведение информационных туров», - пояснил Талгат Аманбаев.

Развитие гранд-туров будет состоять из трех этапов: определение привлекательных маршрутов, благоустройство а также развитие наполнения маршрутов. А следующим этапом – продвигать разработанный Гранд-тур в целевых рынках, продуктоориентированный маркетинг.