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    Чем планирует ревакцинироваться Аскар Мамин

    15 Ноября 2021, 17:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о том, какой вакциной от КВИ он собирается ревакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По вакцинации, я буду обязательно делать, на этой или следующей неделе постараюсь. Первой вакциной, которой я привился, это было в июне, был «Спутник», соответственно, сейчас есть Pfizer, наш «Казвак» и китайская вакцина, сейчас большой перечень имеется. Я посоветуюсь. Как раз нужно, чтобы шесть-восемь месяцев после первой вакцинации прошло», - сказал Аскар Мамин, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями СМИ.

    Он также добавил, что на сегодня в Правительстве рассматривают возможность расширения категорий граждан, которым можно будет привиться вакциной Pfizer.

    «Сейчас мы ищем решения для того, чтобы может быть даже с тем, чтобы и другие категории наших граждан имели такую возможность для получения этой вакцины», - рассказал Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Коронавирус в РК Вакцинация
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