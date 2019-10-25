Чем ознаменовался визит Александра Лукашенко в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в столицу Казахстана с официальным визитом. Отметим, что прибыл Александр Лукашенко в Нур-Султан в сопровождении всего, по сути, кабинета министров. О том, к чему пришли две стороны в ходе переговоров, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Встретив Президента Беларуси в Акорде, Касым-Жомарт Токаев обратился к историческим связям между нашими странами. Глава государства напомнил, что Казахстан и Беларусь связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества.

«Наши народы тяготеют друг к другу. Это предопределено в самой истории. Поэтому данный визит во главе с уважаемым Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко – это хорошая возможность обсудить все вопросы сотрудничества между нашими государствами и, в случае необходимости, дать им необходимый импульс», - заявил Президент РК в приветственном слове.

В свою очередь, белорусский лидер особо отметил, что уровень белорусско-казахстанских отношений сегодня в полной мере соответствует стратегическим интересам наших стран. По его словам, между Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях.

«А степень доверия такова, что мы открыто и откровенно обсуждаем любые вопросы», - добавил А. Лукашенко. Президент Беларуси обратил внимание на то, что товарооборот между двумя странами уже достиг 900-миллионной отметки и теперь две страны близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку.

Примечательно, что белорусский лидер в знак особого отношения дважды обратился к Касым-Жомарту Токаеву на восточный манер, что не могло не привлечь внимания журналистов.

Сами переговоры между Главами государств и членами Кабминов проходили за закрытыми дверями. Между тем, подписание официальных документов, к которым стороны пришли в ходе переговоров, проходило уже перед представителями СМИ.

По итогам переговоров были подписаны Соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси о сотрудничестве в области миграции; Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Казахстана и Следственным комитетом Беларуси; Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Комитетом национальной безопасности Казахстана и Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси.

Кроме того, были подписаны План сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран; Соглашение между Министерством юстиции Казахстана и Государственным комитетом по имуществу Беларуси по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества; Соглашение между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Национальной академией наук Беларуси о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

Основным же документом стало Совместное заявление, подписанное Президентами Казахстана и Беларуси.

Текст заявления был озвучен Главами государств перед представителями казахстанских и белорусских СМИ.

В частности, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная встреча между лидерами двух государств является уже третьей по счету за последние полгода. По мнению Главы государства, это свидетельствует о взаимном стремлении развивать и углублять сотрудничество.

«По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил порядка 900 млн долларов. Это хорошая тенденция, но ее недостаточно. Эта работа должна быть продолжена. Вместе с тем, используя огромные возможности Евразийского экономического союза, мы должны повысить нынешние показатели. Наши Правительства должны поработать над расширением взаимных поставок товаров, наращиванием взаимной торговли. В этой связи мы договорились принять специальный долгосрочный план. Особый акцент на переговорах был сделан на усилении нашей промышленной кооперации», - отметил Президент РК.

Глава государства также озвучил договоренность по реализации нескольких совместных проектов в области сельского хозяйства и военно-технического сотрудничества.

Отметил Касым-Жомарт Токаев и прошедший на днях казахстанско-белорусский бизнес-форум.

«По итогам форума был заключен целый ряд соглашений. Значительная роль в развитии двусторонних отношений отводится транзитно-транспортному взаимодействию. Если Казахстан – это ворота в Азию, то Беларусь – это мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Один пояс, один путь», реализация которой придаст новый импульс нашим торгово-экономическим связям», - считает Президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что белорусских коллег должны заинтересовать технопарк ИТ-стартапов «Astana Hub» и Международный финансовый центр «Астана», функционирующий согласно английскому праву.

«Это уникальный для постсоветского и всего евразийского пространства финансовый институт, имеющий конституционный статус. С учетом наработанного опыта с обеих сторон, мы договорились проработать вопрос реализации ряда совместных проектов. Мы намерены активно развивать экономические связи между регионами наших стран», - добавил Президент РК.

Не забыл Глава государства упомянуть о необходимости развития гуманитарно-культурных связей между двумя странами. Касым-Жомарт Токаев пригласил выдающихся белорусских артистов посетить Казахстан в следующем году. А в 2021 году, по словам Президента РК, уже казахстанские деятели культуры могли бы поехать в Минск и другие белорусские города.

Неслучайно, по словам Главы государства, звездный путь известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена начался именно в Беларуси, с победы на конкурсе «Славянский базар» в 2015 году.

В свою очередь, Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Беларусь в следующем году с официальным визитом. По мнению белорусского лидера, это позволит проконтролировать выполнение и исполнение тех соглашений, которые были подписаны.

Говоря о конкретных направлениях сотрудничества, в том числе и о будущих планах, Президент Беларуси упомянул развитие промышленной кооперации, создание совместных предприятий и производство сельскохозяйственной техники.

«Мы также определили стратегию по выпуску техники Минского тракторного завода в Казахстане. Наряду с промышленной кооперацией, наши страны обладают потенциалом для наращивания сотрудничества в других отраслях экономики. Это сельское хозяйство, транспорт и логистика, дорожное строительство, нефтехимический комплекс, ИТ-технологии, мирное освоение космоса», - перечислил А. Лукашенко.

Кроме того, по словам Президента Беларуси, его страна заинтересована в производимых в Казахстане хлопке, металле, зерне и нефтепродуктах.

Белорусский лидер также сообщил о планах по созданию на территории Беларуси совместного венчурного фонда , который будет заниматься развитием перспективных компаний и стартапов.

«Опыт у Казахстана большой. Итоги состоявшегося накануне казахстанско-белорусского делового форума внесут весомый вклад в развитие упомянутых направлений сотрудничества. Мы подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии ЕАЭС и активном использовании преимуществ от участия в нем наших стран», - отметил А. Лукашенко.

В целом, встреча двух лидеров прошла весьма плодотворно и тепло, о чем свидетельствуют душевные слова белорусского высокого гостя:

«Казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательные. Никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля», - заверил А. Лукашенко.