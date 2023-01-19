Чем отличаются выборы в Мажилис в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ведущий научный сотрудник казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева назвала отличительные особенности предстоящих выборов в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отличительной особенностью нынешних выборов является проведение и организация их по смешанной избирательной системе. В Казахстане последние выборы по одномандатным округам проходили в 2004 году, что актуализирует вопрос усиления информационной поддержки выборов, то есть разъяснения особенностей голосования и самой пропорционально-мажоритарной системы выборов», - сказала эксперт.

Она отметила, что по результатам прошлых выборов реализована норма о 30-процентной квоте для женщин и молодежи в партийных списках, а также внедрен институт парламентской оппозиции.

«Электоральная кампания этого года будет ознаменована также новыми электоральными условиями. К ним относится снижение количества членов для регистрации политических партий, что в действительности дало возможности для новых партийных движений. К примеру, к моменту объявления выборов зарегистрированы две новые партии «Байтақ» и «Respublika». Помимо новых процедур создания партий снижен и пороговый барьер для прохождения партий в Парламент», - пояснила Жанар Санхаева.

Как подчеркнула спикер, новый электоральный запал будет задан кампаниями кандидатов по одномандатному избирательному округу. Кандидаты поборются за 29 депутатских кресел в Мажилисе.

Также ожидается достаточно активная электоральная кампания и на региональном уровне. Депутаты маслихатов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента будут избраны как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, в то время как депутаты районных маслихатов – полностью по одномандатным округам.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией РК.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.



