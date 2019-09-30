Чем может быть полезен МФЦА аграриям Северного Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Делегация Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) рассказала предпринимателям Северо-Казахстанской области о возможностях использования площадки для успешного ведения бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента международных деловых отношений группы по развитию бизнеса администрации МФЦА Мухамедкали Тауан подчеркнул, что встречи с региональными предпринимателями проводятся еще и для того, чтобы развеять миф, будто стать участниками МФЦА могут только крупные или финансовые компании.

«Будем знакомить с возможностями и особенностями ведения бизнеса на площадке МФЦА. Сессия будет интересна локальному бизнесу. Мы объясним, что МФЦА создан не только для крупного бизнеса, не только для финансовых организаций. Проявлять свою деятельность на территории МФЦА могут и финанасовые, и нефинансовые организации», - сказал М.Тауан.

Он добавил, что МФЦА создает все условия, чтобы инвесторы комфортно себя ощущали. Многим зарубежным инвесторам может быть непонятно законодательство Казахстана и могут возникнуть вполне обоснованные опасения. МФЦА же помогает решить эту проблему.

«Использование права, построенного на принципах права Англии и Уэльса, делает комфортной среду для зарубежных инвесторов. Оно понятно 86% глобальных инвесторов», - сказал М.Тауан.

Северо-Казахстанская область – преимущественно аграрный регион. Площадка МФЦА может быть им полезна.

«Есть много вариантов привлечения инвестиций для аграриев через площадку МФЦА. В том числе привлекать инвестиции через биржу МФЦА, выпустить облигации, исламские облигации, запустить старт-ап. Необязательно сразу базироваться в юрисдикции МФЦА. Аграрий может иметь предприятие на территории области, холдинговую компанию – на площадке МФЦА. И тогда на него будут распространяться все привилегии МФЦА. Например, действует экспат-центр, который работает по принципу «одного окна». Они оказывают более 500 госуслуг. Существует в МФЦА упрощенный визовый и трудовой режим, освобождение от налогов. Одна из важных привилегий – местный бизнес может использовать международный арбитражный центр и суд ка площадку для разрешения своих споров», - рассказал М.Тауан.

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов считает, что североказахстанскому бизнесу будет интересна площадка МФЦА. В регионе ежегодно растет приток инвестиций. В этом году он достиг 122,5 млрд тенге.

Область является лидером по привлечению инвестиций в отрасль сельского хозяйства. В этом году приток возрос на 36% - до 63 млрд тенге. Это четверть республиканского объема. В соответствии с поручением Президента РК мы проводим работу по уходу от сырьевой направленности экспорта. В этом году экспорт переработанной продукции увеличился на 23% и составил 132 тысячи тонн.

В регионе реализуют проекты с участием зарубежных инвесторов. Запустили предприятие по глубокой переработке зерна «KazMeal». Несколько лет в регионе работает завод по переработке масличных культур «Тайынша май». Недавно подписали контракт на расширение производства.

«Запустили завод по глубокой переработке зерна, получают крахмал и глютен. Глютен зарегистрирован в реестре поставщиков клейковины для рынка США. До конца года начнется производство биоэтанола. Потенциал бизнеса области высокий. Надеюсь, результатом работы станет вхождение нашего бизнеса на площадку МФЦА», - сказал А.Уразгулов.