Чем крепче семья, тем устойчивее человек в обществе – Наталья Клюжина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно не ошибиться с выбором спутника жизни. С этим выражением, наверное, сталкивался каждый, потому как, выбрав вторую половинку, человек создает маленькую ячейку общества. Молодые пары зачастую задаются вопросом: «Как же выглядит идеальная модель семьи?». Мнением по этому поводу поделилась руководитель общественного объединения «JANYM» Наталья Клюжина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественное объединение «JANYM» работает с детьми-подростками до 18 лет и с родителями по вопросам воспитания детей. 16 квалифицированных психологов оказывают консультацию на казахском и русском языках. Несмотря на то, что организация работает только 8 месяцев, она уже провела 10 014 консультаций с подростками и их родителями.

«Родители сталкиваются с тем, что их дети в подростковом возрасте начинают сопротивляться и не хотят вступать в открытый диалог с отцом и матерью. Родители, обращаясь к нам, также выражают обеспокоенность по поводу того, что их дети много времени проводят за компьютером. Иногда родители обнаруживают порезы на руках ребенка и в панике обращаются в организацию, чтобы понять, что происходит с ним. В такие моменты мы не оставляем ребенка одного с проблемой, вступаем в контакт с ним, выявляем причину и работаем над травмой», - рассказала руководитель объединения.

В работе организация использует кодификатор - внутреннюю разработку для классификации запросов и обращений. Кодификатор - инструмент статистики, который используется, чтобы фиксировать запросы и вносить их в базу по разным категориям. Психологами также разработана экспресс-методика консультирования для онлайн-работы.

Еще одной главной задачей объединения является выстраивание хорошего взаимодействия ребенка с родителем.

«Когда ребенок находится в положении дезориентации, мы помогаем выйти из этой стрессовой ситуации, стараемся предотвратить факты суицида. Мы протягиваем руку, тем самым даем понять, что дети не одни, им есть куда обращаться. После беседы с психологом и заживления травмы ребенка передаем родителям. Дальше они занимаются здоровьем своего чада», - отметила Наталья Клюжина.

С марта «JANYM» запустил горячую телефонную линию 8 800 0040540. Четыре оператора – профессиональные гинекологи с 8 утра до 20 часов вечера оказывают консультативную помощь по вопросам сохранения репродуктивного здоровья ребят.

В ходе нашей беседы руководитель общественного объединения поделилась мнением о том, в чем заключается значимость семьи.

«Семья – основа любого общества. Не зря во многих странах существует культ семьи. Я считаю, что в Казахстане тоже есть культ семьи, для нашего менталитета очень важно выстраивание взаимоотношений с родителями, с бабушками и дедушками. Наш менталитет на первое место ставит семейные ценности. Чем крепче семья, тем устойчивее человек в обществе, соответственно, общество будет более устойчивым к новым вызовам времени», - рассказала Наталья Клюжина.

По ее словам, казахстанская молодежь понимает, что к созданию семьи нужно подходить осознанно.

«Думаю, что государство делает многое для укрепления семейных ценностей. У нас созданы различные организации, выделяются специальные гранты. Отдельная программа реализуется по осознанному отцовству и материнству. Наша молодежь понимает, что к построению семьи нужно подходить осознанно. Несмотря на это, к сожалению, в стране много разводов», - поделилась она.

Для сокращения числа разводов в стране руководитель фонда считает, что на всех уровнях, начиная со школьной скамьи, должна оказываться информационная поддержка.

«Нужно пояснять, что такое семья, обучать основам коммуникации. Молодые люди строят взаимоотношения, каждый имея уникальные ценности. И эти два мира объединяются, чтобы создать крепкую семью. Есть определенные кризисы, которые также стоит учитывать. От того, что человек разведется и построит новую семью, кризисы никуда не денутся. Они будут те же, просто человек становится немного опытнее. Поэтому очень важно на ранних этапах разъяснять, что существуют объективные причины, по которым семья может быть неустойчивой. Каждая семья испытывает сложности, их нужно преодолевать вместе», - отмечает эксперт.

Наталья Клюжина подчеркнула, что к созданию семьи нужно подходить осознанно.

«Семья – не только интимные отношения. Это огромная ответственность перед новыми жизнями, которые появляются на свет – перед детьми. Очень важно молодым людям передавать информацию о том, что семья, в первую очередь, строится, чтобы создать уютное и гармоничное гнездо для детей. В семье два человека должны забыть про свое эго и переключиться на то, что более важно для тех, кого они привели в этот мир, – для детей. Мы сталкивались тем, что при разводе дети часто становились средством шантажа, давления. Никто не думает о том, что чувствуют дети при разводе. Очень важно на первом этапе выбора партнера представить себе, какой он будет отец, какой она будет мамой. Любовь любовью, конечно, но нужно понимать, каким будет ваш партнер в долгих отношениях. Самое важное слово по отношению к семье – ответственность к себе, в отношении партнера, перед детьми, которые появились на свет в вашей семье. Наверное, это идеальная модель семьи», - заключила руководитель общественного объединения «JANYM» Наталья Клюжина.



