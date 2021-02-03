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    Чем чревато введение углеродного налога странами ЕС для Казахстана

    3 Февраля 2021, 12:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Александр Милютин обратился с депутатским запросом касательно запланированного странами ЕС введения углеродного налога к Премьер-Министру РК Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш депутатский запрос связан с тем, что в целях усиления стимулов к «зеленой» экономике с учетом последствий пандемии страны Евросоюза с 2022 года планируют ввести углеродный налог на импорт. Это вызывает наше беспокойство, так как более половины казахстанского экспорта приходится именно на страны Европы. Известно, что наша страна активно участвует в мероприятиях по противодействию глобальному изменению климата, ратифицировала Парижское соглашение и ставит целью обеспечение снижения к 31 декабря 2030 года углеродного баланса Республики Казахстан не менее чем на 15 процентов от уровня 1990 года», - сказал Александр Милютин на пленарном заседании Мажилиса.

    Для достижения этой цели, по его словам, из двух основных инструментов стимулирования снижения углеродных выбросов, а именно – внедрение системы торговли квотами на выбросы углерода и применение углеродного налога – нужно выбрать один.

    «Казахстан по вполне понятным причинам выбрал первый инструмент. Углеродный налог, применяемый в ряде стран Европы, и теперь планируемый на все страны ЕС, может иметь 3 формы. Первое - это введение налога на границе ЕС на углеродоемкий импорт. Второе - распространение системы торговли квотами на выбросы углерода на страны, не входящие в Евросоюз. И третье - установление углеродного НДС. Полагаем, что законодательство нашей страны позволяет интегрироваться в европейскую систему торговли квотами на выбросы углерода, если будет принята вторая форма углеродного налога. Вопрос будет стоять лишь в цене углеродных единиц. Однако если примутся первая или третья форма углеродного налога, то это, на наш взгляд, будет нести в себе существенный риск для экономики Казахстана, в экспорте которой преобладает углеродоемкий сырьевой сектор, в первую очередь, поставки нефти», - отметил депутат.

    И к этому, по его мнению, надо быть готовым заранее.

    «В связи с изложенным, просим известить нас о мерах Правительства по оценке возможных рисков, связанных с планируемым странами ЕС введением углеродного налога, и планах по действиям, в случае принятия такого налога, направленных на сохранение экономической стабильности добывающих компаний и, главным образом, по недопущению существенного роста тарифов на энергоносители и тепло для населения», - заключил мажилисмен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Экономика Евросоюз
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