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    Чем чаще всего болеют сельские жители Казахстана

    22 Ноября 2022, 14:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в селах Казахстана проживают около 8 млн казахстанцев, что составляет 41% населения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на селе проживает около 8 млн человек, что составляет 41% населения страны. Медицинскую помощь жителям сел оказывают более 5 тыс. медицинских организаций», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният во время выступления на заседании Правительства РК.

    По ее словам, в целом медико-демографическая ситуация в селах стабильная. Согласно официальной статистике, показатели здоровья улучшились. Общая смертность снизилась на 21,3%.

    «Анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан - болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%, пищеварения – 9%», - добавила Ажар Гиният.

    По данным Минздрава, в сельской местности сегодня работают более 67 тыс. медицинских работников. Из них 13 тыс. врачей и 54 тыс. средних медицинских работников. Медицинскую авиацию осуществляют 33 воздушных судна (20 самолетов и 13 вертолетов), которые транспортируют и оказывают экстренную помощь жителям села. Для оказания скорой медицинской помощи на селе функционируют 595 бригад.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Здравоохранение Регионы Общество
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