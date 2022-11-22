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Чем чаще всего болеют сельские жители Казахстана

22 Ноября 2022, 14:43
Чем чаще всего болеют сельские жители Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня в селах Казахстана проживают около 8 млн казахстанцев, что составляет 41% населения страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на селе проживает около 8 млн человек, что составляет 41% населения страны. Медицинскую помощь жителям сел оказывают более 5 тыс. медицинских организаций», - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният во время выступления на заседании Правительства РК.

По ее словам, в целом медико-демографическая ситуация в селах стабильная. Согласно официальной статистике, показатели здоровья улучшились. Общая смертность снизилась на 21,3%.

«Анализ здоровья сельского населения показывает, что на первом месте у сельчан - болезни органов дыхания, на которые приходится 42,7%, пищеварения – 9%», - добавила Ажар Гиният.

По данным Минздрава, в сельской местности сегодня работают более 67 тыс. медицинских работников. Из них 13 тыс. врачей и 54 тыс. средних медицинских работников. Медицинскую авиацию осуществляют 33 воздушных судна (20 самолетов и 13 вертолетов), которые транспортируют и оказывают экстренную помощь жителям села. Для оказания скорой медицинской помощи на селе функционируют 595 бригад.


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