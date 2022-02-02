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    Человека под снегом искали участники туристического многоборья в Каркаралинске

    2 Февраля 2022, 21:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В туристическом многоборье в Каркаралинском районе Карагандинской области приняли участие школьники, члены местного туристического клуба, воспитанники Детско-юношеского творческого центра. Соревнования состояли из пяти этапов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом этапе участники должны были пройти без потерь по тонкому льду. Во втором искали, по легенде учений, замерзшего под снегом человека, в третьем взбирались по аркану на гору. В четвертом туре многоборцы спускались на лыжах с горы, а в пятом оставляли следы для спасателей с помощью лыж.

    По итогам многоборья первое место завоевала команда общеобразовательной школы № 2. Вторым стал туристический кружок «Туризм». Третье место между собой поделили ученики общеобразовательной школы № 1 и воспитанники Детско-юношеского творческого центра.

    Победители награждены медалями и благодарственными письмами.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм
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