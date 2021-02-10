Человек есть то, что он ест - нутрициолог о проблемах питания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Проблемы питания современного человека - причина 80% болезней. Такое мнение высказала во время выступления на курсах медицинской журналистики в КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова заведующая кафедрой нутрициологии кандидат медицинских наук, врач-диетолог, нутрициолог Майгуль Кайнарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам нутрициолога, с годами многие продукты питания потеряли свои пищевые ценности.

«Мы сейчас наблюдаем обеднение продуктов питания. К примеру, за последние 50 лет содержание магния в свекле упало на 26%, содержание железа в яблоке упало на 65%, в сельдерее - на 47%, в картофеле - на 46%». Любые овощи и фрукты лучше употреблять сезонно. Когда они более обогащены полезными свойствами. Если ежедневно человек будет употреблять 500 граммов овощей и фруктов этого достаточно. Это те же картофель, морковь, свекла, капуста, лук, зелень, яблоки и другие. Хочу отметить, что желательно употреблять отечественные продукты, так как они экологически чистые, нежели привозные. Помните, питание является ключевым фактором здоровья человека, и очень важно следить за рационом. Человек есть то, что он ест», - отметила она.

Также на семинаре Майгуль Кайнарбаева остановилась на пользе казахских национальных блюд.

«Бешбармак - по большому счету диетическое блюдо. Потому что мясо варится, жареной части нет, тесто и картофель тоже варятся. Если состояние здоровья человека не позволяет, жирную часть мяса можно убрать. Каждый человек должен знать свой лимит. Например, за один присест мужчины могут переварить 200 граммов полезных веществ из красного мяса. А женщины - от 130-150 граммов. А всё, что лишнее, попадает и уходит в расщепление, в остаточные вредные вещества. Они идут к нагноению и брожению. Поэтому каждый человек при употреблении того или иного блюда или целого питания должен учитывать свои возраст, здоровье, пол и характер работы.

Точно так же с мясным блюдом куырдак. Он готовится из внутренностей, и именно для женщин и детей, которые страдают анемией, это блюдо является источником железа. Стоит вопрос, почему, когда мы употребляем достаточно мяса и получаем железо, у многих анемия? Потому что мы с куырдаком пьем чай с молоком. Содержащиеся в чае вещества противоположны с железом и имеют свойство смывать его из организма. Чай можно пить только через 40 минут после основного блюда. Дайте организму переварить мясо и взять себе все его полезные свойства. Национальные блюда полезны, но мы должны знать свою меру и учитывать свои параметры, чтобы это не вредило нашему здоровью», - сказала спикер.

Кроме того, нутрициолог остановилась на вреде чрезмерного употребления минеральной воды.

«Сейчас стало модно употреблять минеральные воды. Изначально минеральные воды были придуманы при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Но многие не знают, что чрезмерное употребление минеральной воды может спровоцировать другие недуги. Однако есть и обратная сторона воздействия химических компонентов минеральной воды на организм человека. Например, чрезмерное употребление может спровоцировать желчекаменную или мочекаменную болезнь. Также сейчас есть многие другие лечебные минеральные воды, которые можно пить только по назначению врача. От обычной питьевой воды мы получаем хлор и фтор, поэтому нет необходимости дополнительно пить минеральную воду», - пояснила она.

Ранее нутрициолог в интервью агентству рассказала о причинах возникновения неинфекционных заболеваний, которые могут привести к летальному исходу.