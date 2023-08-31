Человек должен идти на госслужбу для развития общества – Жаннат Дубирова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального статистического бюро Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаннат Дубирова поделилась мнением о призвании госслужащего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Госслужба в целом и Президентский молодежный кадровый резерв в частности позволяют проявить свою гражданскую позицию и привнести что-то полезное в развитие общества. Считаю, что если человек идет на госслужбу, то только для того, чтобы развивать общество, а не для каких-то других целей», - сказала Жаннат Дубирова в телефонном разговоре с корреспондентом «Казинформа».

По ее мнению, ПМКР – отличный социальный лифт.

«Честно говоря, я раньше была далека от госсектора. И для меня это была возможность проявить себя. Это отличный инструмент для старта в государственном секторе», - считает спикер.

Ж. Дубирова также вспомнила о тех моментах, когда поступала в ПМКР.

«Когда я подавала заявку в ПМКР, я не знала, какие конкретно там будут вопросы. Особенно если говориться о первых математических или логических тестах. Сейчас уже понимаешь, что это стандартные тесты, используемые разными компаниями, например, в Большой четверке. В них нет ничего сложного, но людям, которые давно окончили школу, нужно попрактиковаться, в частности, поработать над скоростью решения задач, потому что времени дается мало. Остальные этапы зависят от профессионализма и компетентности кандидата, потому что нужно показать свой проект, защитить его. Такие качества вырабатываются в большей степени в процессе работы, нежели в университете», - добавила Ж. Дубирова.

Как сообщалось, 1 сентября в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.

Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.

Отбор состоит из нескольких этапов и продлится с 1 сентября по 25 декабря 2023 года. По его итогам в резерв будут отобраны 50 лучших кандидатов. Срок нахождения в резерве – 3 года. В этот период резервисты могут быть назначены на различные государственные должности без прохождения конкурсного отбора.