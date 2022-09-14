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Человечество страдает от неспособности услышать друг друга - глава Духовного управления мусульман РФ

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Сентября 2022, 16:17
Человечество страдает от неспособности услышать друг друга - глава Духовного управления мусульман РФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Призвание всех людей, а также религиозных лидеров, заключается в том, чтобы молиться за установление мира. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, председатель Совета муфтиев России Шейх Равиль Гайнутдин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Человечество страдает от неспособности услышать друг друга. Этот изъян не присущ человеческой природе. Чтобы восстановить подорванный порядок и отстоять мир, нам требуется услышать всю полноту разнообразия голосов на земле. Мы должны идти путями согласия, не поступаясь ценностями и идеалами», - сказал Шейх Равиль Гайнутдин в ходе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Мы живем в переломную эпоху. Поскольку исторический перелом уже просто не мог не наступить. Проповеди мира, гуманности и плюрализма, к сожалению, не предотвратили текущие бесчисленные конфликты. И наивно было предполагать, что они могли бы сработать без коренного преобразования глобальной системы. Призвание всех людей доброй воли, особенно религиозных лидеров, заключается в том, чтобы молиться за установление мира. Приближать это установление своими проповедями, наставлениями», - считает глава Духовного управления мусульман России.

По его словам, политики и правоведы находятся в поиске новых, более совершенных, взвешенных и разумных форм организации политической, общественной, экономической жизни человечества.

«Мы же будучи религиозными лидерами убеждены, что этот новый миропорядок должен строиться с опорами на универсальные ценности мировых и традиционных религий. Это ответственность человека перед Творцом и перед людьми. Необходимо молиться и напоминать людям о коренных причинах торжествующего сегодня раздора. Другими словами, никакие гуманитарные соображения, никакие эмоции не отменяют необходимости понимать, симптомом чего являются нынешние мировые проблемы. В этом понимании наш шанс на обретение истинного многоголосия и истинного согласия», - заключил Шейх Равиль Гайнутдин.

Сегодня в столичном Дворце Независимости начал свою работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал религиозных лидеров, отметив, что для Казахстана - это высокая честь собрать всех самых влиятельных лидеров мира в столице.


Религия   Общество   Съезд лидеров мировых религий  
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