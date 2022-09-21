Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Человеческий фактор не исключается - глава МЧС о причине пожара в Костанайской области

    21 Сентября 2022, 11:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин сообщил, что причины крупных пожаров, произошедших в начале сентября в Костанайской области, определит следствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Юрий Ильин, говоря о причине пожаров в Костанайской области, заявил, что не исключается человеческий фактор.

    «Сейчас прокуратура расследует уголовное дело по нескольким статьям: неосторожное обращение, умышленный поджог. Конкретных виновных лиц определят в ходе следственных мероприятий. Никаких снарядов, стрельб - ничего не было. Что касается черных старателей, древесин, то будут разбираться в рамках уголовного дела, кому давал лесхоз разрешение, на какие вырубки», - сообщил журналистам министр после заседания Правительства.

    «Здесь рассматривается не природный фактор: по сообщениям «Казгидромет», грозовых разрядов, сухих гроз не было в том районе. Одна из версий все-таки человеческий фактор. Причины определит следствие», - заключил Юрий Ильин.

    10 сентября в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидировали. Возгорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

    Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Костанайская область Регионы МЧС Пожар ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Степной пожар вспыхнул в сельской зоне Аксу
    Пожар произошел в горах близ Алматы
    Опыт обеспечения безопасности туристов в горной местности представило МЧС Казахстана
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров