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    Челлендж национальных блюд запустили в Карагандинской области ко Дню независимости

    12 Октября 2020, 14:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Дәстүр мен ғұрып» программы «Рухани жаңғыру» Жанааркинский район Карагандинской области запустил челлендж приготовления национальных блюд. Он посвящён Дню независимости Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате Жанааркинского района, в съёмке челленджа помогли ясли-сад «Балауса», районный историко-краеведческий музей имени С. Сейфуллина и Дом культуры.

    Депутат маслихата Жанааркинского района Багдат Бекежанова приготовила одно из национальных блюд казахского народа - қарын бүрме.

    «Мы решили приготовить қарын бүрме. Это блюдо очень редко готовится. Наши предки делали его чисто из мяса, но мы решили чуть разнообразить рецепт и добавить овощи, зелень и специи. Наше блюдо получилось очень вкусным», - рассказала Багдат Бекежанова.

    Қарын бүрме - это желудок барана, фаршированный мясом со специями. Для приготовления этого блюда может уйти целая туша барана - всё зависит от размера желудка, который выполняет функцию мешка. В разных регионах Казахстана технология приготовления блюда отличалась, но его всегда запекали в собственном соку в печи дома, на улице или на углях в земле.

    Жанааркинцы достойно справились с приготовлением столь редкого в настоящее время блюда и передали эстафету Актогайскому району. Следующее национальное блюдо будут готовить актогайцы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура Акимат Рухани жаңғыру
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