Челлендж национальных блюд запустили в Карагандинской области ко Дню независимости

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Дәстүр мен ғұрып» программы «Рухани жаңғыру» Жанааркинский район Карагандинской области запустил челлендж приготовления национальных блюд. Он посвящён Дню независимости Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате Жанааркинского района, в съёмке челленджа помогли ясли-сад «Балауса», районный историко-краеведческий музей имени С. Сейфуллина и Дом культуры.

Депутат маслихата Жанааркинского района Багдат Бекежанова приготовила одно из национальных блюд казахского народа - қарын бүрме.

«Мы решили приготовить қарын бүрме. Это блюдо очень редко готовится. Наши предки делали его чисто из мяса, но мы решили чуть разнообразить рецепт и добавить овощи, зелень и специи. Наше блюдо получилось очень вкусным», - рассказала Багдат Бекежанова.

Қарын бүрме - это желудок барана, фаршированный мясом со специями. Для приготовления этого блюда может уйти целая туша барана - всё зависит от размера желудка, который выполняет функцию мешка. В разных регионах Казахстана технология приготовления блюда отличалась, но его всегда запекали в собственном соку в печи дома, на улице или на углях в земле.

Жанааркинцы достойно справились с приготовлением столь редкого в настоящее время блюда и передали эстафету Актогайскому району. Следующее национальное блюдо будут готовить актогайцы.