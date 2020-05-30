Челлендж #МыпомнимАНК запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная Ассамблея народа Казахстана запустила челлендж ко Дню памяти жертв политических репрессий с хэштэгом #МыпомнимАНК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня памяти хотим, чтобы их имена были названы в нашем ролике. Мы всегда помним о жертвах тоталитарного режима!

Елбасы, Первый Президент - Нурсултан Абишевич Назарбаев на открытии памятника на месте массового захоронения жертв политических репрессий отметил: «...мы вспоминаем не для того, чтобы посыпать голову пеплом, а для того, чтобы и в настоящем, и в будущем не допустить трагедии...»

Казахстанцы нового поколения, живущие в суверенном государстве, должны хорошо знать историю своей страны, с уважением относиться к старшему поколению, пережившему время тяжких испытаний. Мы должны делать все для того, чтобы этот трагический период нашей истории никогда не был забыт. В преддверии Дня памяти хотим, чтобы их имена были названы в нашем ролике. Мы всегда помним о жертвах тоталитарного режима!» - сказали представители столичной Ассамблеи народа Казахстана.