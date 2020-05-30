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    Челлендж #МыпомнимАНК запустили в столице

    30 Мая 2020, 10:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная Ассамблея народа Казахстана запустила челлендж ко Дню памяти жертв политических репрессий с хэштэгом #МыпомнимАНК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В преддверии Дня памяти хотим, чтобы их имена были названы в нашем ролике. Мы всегда помним о жертвах тоталитарного режима!

    Елбасы, Первый Президент - Нурсултан Абишевич Назарбаев на открытии памятника на месте массового захоронения жертв политических репрессий отметил: «...мы вспоминаем не для того, чтобы посыпать голову пеплом, а для того, чтобы и в настоящем, и в будущем не допустить трагедии...»

    Казахстанцы нового поколения, живущие в суверенном государстве, должны хорошо знать историю своей страны, с уважением относиться к старшему поколению, пережившему время тяжких испытаний. Мы должны делать все для того, чтобы этот трагический период нашей истории никогда не был забыт. В преддверии Дня памяти хотим, чтобы их имена были названы в нашем ролике. Мы всегда помним о жертвах тоталитарного режима!» - сказали представители столичной Ассамблеи народа Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана История Казахстана АНК Память
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