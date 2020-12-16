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    Челлендж «Менің Туым - менің Отаным» поддержали в Кокшетау

    16 Декабря 2020, 12:03

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители многоквартирного дома в Кокшетау вышли на балконы с флагами в поддержку общереспубликанского челленджа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По-особенному поздравили всех горожан жители многоквартирного жилого дома Сарыарка 8/4 областного центра.

    «Жители вышли на балкон с государственными флагами. По словам председателя ОСИ дома Мурата Исмагамбетова, с собственниками квартир они давно мечтали организовать такую акцию, в новом микрорайоне», - отметили в отделе культуры и развития языков города Кокшетау.

    «Наш дом самый высокий и самый яркий, здесь живут истинные патриоты Независимого Казахстана. В поддержку республиканского челленджа «Менің Туым - менің Отаным» мы с радостью и особой гордостью вышли на балконы с флагами», - добавил М. Исмагамбетов.

    Автор:

    Оксана Матасова

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