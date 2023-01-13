Чего ждут работающие казахстанцы в наступившем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На рост зарплаты и повышение в должности рассчитывают работающие казахстанцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с целью узнать карьерные цели соотечественников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу стаффинговой компании ANCOR.

Больше трети (35%) принявших участие в исследовании сообщили о том, что ожидают повышения зарплаты на сегодняшнем месте работы в 2023 году. Чуть более пятой части участников опроса (22%) хотели бы сменить работодателя. А, 18% респондентов надеются на повышение в должности.

Если говорить об ожиданиях роста доходов, то большинство работников (54%) рассчитывают на значительное повышение зарплаты в этом году, 28% опрошенных ждут небольшой рост на своем нынешнем рабочем месте. Еще 12% участников опроса не ожидают увеличения дохода.

Основная причина смены работодателя – неудовлетворительный уровень зарплаты, так ответили 33% опрошенных. Хотят реализовать на новом месте свои потребности в развитии и обучении - 26%. Решают уйти на другую работу, так как не видят перспектив профессионального роста в своей компании - 15% участников опроса.

Что касается профессионального развития, то в 2023 году 39% респондентов хотят освоить цифровые навыки (digital skills). За ними следуют профессиональные умения (hard skills) - 35%, речь идет, в том числе о получении дополнительного образования в выбранной сфере. И четверть опрошенных делают упор на «мягкие» навыки (soft skills).

Называя специальности, которые они хотели бы освоить, респонденты часто указывали профессии дата-аналитика, разработчика и программиста. Добавим, что опрос среди 1397 респондентов был проведен в декабре 2022 года.



