Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Чего ждут работающие казахстанцы в наступившем году

    13 Января 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На рост зарплаты и повышение в должности рассчитывают работающие казахстанцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с целью узнать карьерные цели соотечественников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу стаффинговой компании ANCOR.

    Больше трети (35%) принявших участие в исследовании сообщили о том, что ожидают повышения зарплаты на сегодняшнем месте работы в 2023 году. Чуть более пятой части участников опроса (22%) хотели бы сменить работодателя. А, 18% респондентов надеются на повышение в должности.

    Если говорить об ожиданиях роста доходов, то большинство работников (54%) рассчитывают на значительное повышение зарплаты в этом году, 28% опрошенных ждут небольшой рост на своем нынешнем рабочем месте. Еще 12% участников опроса не ожидают увеличения дохода.

    Основная причина смены работодателя – неудовлетворительный уровень зарплаты, так ответили 33% опрошенных. Хотят реализовать на новом месте свои потребности в развитии и обучении - 26%. Решают уйти на другую работу, так как не видят перспектив профессионального роста в своей компании - 15% участников опроса.

    Что касается профессионального развития, то в 2023 году 39% респондентов хотят освоить цифровые навыки (digital skills). За ними следуют профессиональные умения (hard skills) - 35%, речь идет, в том числе о получении дополнительного образования в выбранной сфере. И четверть опрошенных делают упор на «мягкие» навыки (soft skills).

    Называя специальности, которые они хотели бы освоить, респонденты часто указывали профессии дата-аналитика, разработчика и программиста. Добавим, что опрос среди 1397 респондентов был проведен в декабре 2022 года.
    Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 18%
    Уход McDonald’s из Казахстана: влияние ситуации на рынок оценили в Минтруда
    Защищать права работающих за рубежом казахстанцев призвал Алихан Смаилов
    Устроить на работу 1 млн человек в 2023 году пообещала Тамара Дуйсенова
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров