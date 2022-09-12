Чего ждет бизнес от государства и что нужно в налоговом кодексе - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Кайнар Абасов поделился в эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» мнением о том, чего ждет бизнес от государства и чего не хватает в налоговом кодексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и в любой развитой стране ее основой является малый и средний бизнес. Глава государства обозначил те задачи, которые должны выполняться в краткосрочный и долгосрочный период. Президент обозначил, что государство сделает все необходимое для развития бизнеса. Бизнес должен со своей стороны проявить социальную ответственность. В данном случае, это создание рабочих мест, заработная плата, налоговые платежи, производство высококачественного и конкурентоспособного товара. Самое главное – регулирование с чистого листа. Глава государства поручил убрать сотни тысяч указаний, обозначить новые задачи перед бизнесом, изменить схему регулирований. Очень много изменений ждут от налогового кодекса», - сказал мажилисмен.

Депутат также назвал задачи, исполнения которых бизнес ждет от государства.

«Инвестиции идут туда, где есть стабильность и предсказуемость. Бизнес ждет от государства последовательности решений, возможностей развития. Должна быть понятная, прозрачная налоговая система, справедливые государственные закупки, отрегулированные взаимоотношения с государством», - перечислил он.

Спикер также поделился мнением о том, что следует улучшить в налоговом кодексе.

«В Налоговый кодекс внесли много изменений с момента принятия. Это существенно тормозит развитие. Инвестиции будут привлекаться в том случае, если будет понятная налоговая фискальная политика. Как объявил Президент, это будет дифференцированный, стимулирующий кодекс. Самое главное – налоговый кодекс не должен быть забюрократизирован как нынешний кодекс. Иными словами, правила игры должны быть изначально оговорены на самом простом уровне без всяких усложнений. На сегодняшний день налоговое администрирование – большая проблема для бизнеса», - считает депутат Мажилиса.

Кайнар Абасов отметил, что идея государственно-частного предпринимательства хорошая – привлекать частный капитал в государственные программы. Однако есть бизнесмены, которые хотят разбогатеть за счет государства.

«Есть программа подушевого финансирования. Бизнес строит школы. В первую очередь, я думаю, это инвестиции для самого бизнеса. Это все инвестиции в будущее. Скорее всего, здесь больше инвестиционной составляющей, чем социальной. Каждый бизнесмен должен понимать, что при большом социальном расслоении невозможно вести успешный бизнес. Когда есть нуждающиеся, быть богатым очень сложно. Есть бизнесмены, которые хотят разбогатеть за счет государства. Ту программу, которая рассчитана на 7 лет, они хотят вернуть государству за два года. Иными словами, она пошла не по тому руслу. Глава государства сказал, что нужно пересмотреть правила игры. Государственно-частное партнерство должно быть обоюдно выгодным и для общества, и для бизнеса», - добавил мажилисмен.



