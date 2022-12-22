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    Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров

    22 Декабря 2022, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ответил на вопросы касательно введения налога на роскошь в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данную норму мы сейчас очень подробно обсуждаем. Рабочая группа сейчас только входит в активную фазу обсуждения в целом полностью нового Налогового кодекса. В этом кодексе, который мы планируем активно обсуждать в первом полугодии 2023 года, эта норма подлежит. Есть разные варианты, в том числе по налогу на недвижимость, как я объяснял. Первый вариант – это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в Сенате.

    Он разъяснил некоторые нормы.

    «Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы разные варианты смотрим. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможности платить данный налог. Соответственно, по ним это больно не ударит. Налог на роскошь может в принципе касаться дорогих автомобилей, других предметов роскоши, возможно, антиквариата, объектов недвижимости и другого», - отметил министр.

    Принять закон, по его словам, планируется с 2024 года.

    «Мы в следующем году хотим активно поработать над новым Налоговым кодексом. Завершить его. Внести его в Парламент к осени. И дальше уже там будут многие вещи зависеть от Парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что введется налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс примерно с 2024 года», - добавил А. Куантыров.

    Фото: pictures.dealer.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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