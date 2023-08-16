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    Чего хотят дети и учителя от казахстанских школ

    16 Августа 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов озвучил результаты эссе от учеников и учителей касательно их ожиданий от школ в цифровой среде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы получили 2515 эссе по всей стране. Участие приняли ученики и педагоги. С 1 по 4 классы поступило 562 эссе, с 5 по 8 классы – 572 эссе, с 9 по 11 классы – 635 эссе, и от педагогов поступило 646 эссе. Озвучу самые высокие ожидания от школ в цифровой среде: компьютеры, интерактивные доски, планшеты, интерактивная стена, мультимедийные системы, принтеры и сканеры, проекторы, видеонаблюдение, цифровая библиотека и даже цифровая столовая, скуды (система контроля и управления доступом), цифровой контроль, жизнеобеспечение, 3D-принтеры, лазерные резаки, робототехника, электроника, виртуальная реальность, облачная технология, безопасность в интернете», - сказал Маулен Айманбетов на брифинге в компании.

    По его словам, дирекция работает над тем, чтобы применить это в школах.

    «Последние пять позиций мы в составе своих проектов предусматриваем. Проектный отдел работает над тем, чтобы максимально применить это. Но в приказе министерства не весь перечень включен. Поэтому, в пилотном режиме мы будем предлагать экспертизе и Министерству просвещения, чтобы они приняли это в рамках проектных решений», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование
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