Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Чай и крупы на треть подорожали в СКО

    4 Апреля 2023, 20:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам марта в годовом исчислении составила 18,9%. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, продовольственные товары за год подорожали на 20%, непродовольственные – на 19%, услуги – на 16%.

    Среди продуктов питания значительный рост цен произошел на булочные и мучные кондитерские изделия – более чем на 43%. Чай стал дороже на 36%, крупы – на 32%, кондитерские изделия – на 30%, макаронные изделия – почти на 30%. Стоимость молочных продуктов возросла на 26%, муку – на 20%, мясо – около 17%, колбасы и фрукты – на 16%.

    По данным статистиков, дешевле в регионе стали овощи. Снижение, тем не менее, незначительное – около 3%. Заметно упала цена на капусту – около 58%, морковь – 24% и картофель – 16%. По сравнению с мартом прошлого года на 8% дешевле свекла.

    За этот же период топливо и смазочные материалы подорожали на 42%, моющие и чистящие средства – 40%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – 24%, одежда и обувь – 18%, фармацевтическая продукция – более 15%.

    Почти на 35% больше придется отдать за посещение кафе и ресторанов, на 20% - парикмахерских и салонов красоты. Образование выросло в цене на 25%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Статистика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти каждый второй брак распадается в СКО
    Алихан Смаилов потребовал увеличить количество новых инвестпроектов в Улытауской области
    Круглый стол Казахстанско-Американского делового совета прошел в США
    Разработана концепция по управлению активами Нацфонда Казахстана до 2030 года
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров