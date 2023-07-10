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    Чай и кофе подорожали за год в Казахстане

    10 Июля 2023, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство переработанных чая и кофе за январь–май 2023 года составило 8,7 тысячи тонн, что сразу на 35,2% больше по сравнению с январем–маем 2022 года. Годом ранее производство, напротив, показывало спад на 18,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    В региональном разрезе более половины производства чая и кофе пришлось лишь на Алматы: 4,7 тысячи тонн, на 32,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Значительные объемы выпуска отмечены также в Шымкенте (2,2 тысячи тонн) и Алматинской области (1,5 тысячи тонн).

    По итогам июня стоимость кофе выросла на 1,2% за месяц, в то время как чай подорожал лишь на 0,2%. За год кофе подорожал на 20%, а чай — на 14%.

    В региональном разрезе самый высокий годовой рост цен на кофе был отмечен в Туркестанской области — сразу на 40,5%, далее идут Акмолинская и Мангистауская области — плюс 38,5% и 36,1% за год соответственно.

    Чай заметнее всего подорожал в Кызылординской области - на 28,7% за год, также среди антилидеров Шымкент - рост на 27,2% и область Абай - на 21,4%.

    Самый большой рост в секторе этих тонизирующих напитков отмечен для растворимого кофе - сразу плюс 20,1% за год.

    Кофе в зернах (молотый) вырос в цене на 18,5%, зеленый чай — на 17,1%, черный байховый чай — на 13,7% за год.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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