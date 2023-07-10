Чай и кофе подорожали за год в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство переработанных чая и кофе за январь–май 2023 года составило 8,7 тысячи тонн, что сразу на 35,2% больше по сравнению с январем–маем 2022 года. Годом ранее производство, напротив, показывало спад на 18,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.



В региональном разрезе более половины производства чая и кофе пришлось лишь на Алматы: 4,7 тысячи тонн, на 32,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Значительные объемы выпуска отмечены также в Шымкенте (2,2 тысячи тонн) и Алматинской области (1,5 тысячи тонн).

По итогам июня стоимость кофе выросла на 1,2% за месяц, в то время как чай подорожал лишь на 0,2%. За год кофе подорожал на 20%, а чай — на 14%.

В региональном разрезе самый высокий годовой рост цен на кофе был отмечен в Туркестанской области — сразу на 40,5%, далее идут Акмолинская и Мангистауская области — плюс 38,5% и 36,1% за год соответственно.

Чай заметнее всего подорожал в Кызылординской области - на 28,7% за год, также среди антилидеров Шымкент - рост на 27,2% и область Абай - на 21,4%.

Самый большой рост в секторе этих тонизирующих напитков отмечен для растворимого кофе - сразу плюс 20,1% за год.

Кофе в зернах (молотый) вырос в цене на 18,5%, зеленый чай — на 17,1%, черный байховый чай — на 13,7% за год.