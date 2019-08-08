Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Чат в WhatsАpp создала прокуратура СКО

    8 Августа 2019, 12:35

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура создала чат в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорногооргана, чат создали, чтобы работали диалоговая площадка с жителями региона.

    Североказахстанцы могут сообщитьпрокурорам с помощью гаджетов о нарушении законодательства. В том числе о невыплатезаработной платы и нарушении условий и правил охраны труда, фактахбраконьерства, добычи недр, полезных ископаемых, порубке леса, экологическихпроблемах, нарушениях в рыбохозяйственной деятельности. Поводом для обращения впрокуратуру могут стать необеспечение лекарственными средствами в рамкахбесплатной медицинской помощи, очередность, предоставление и использованиеземельных участков, использование гербицидов, невыплата дивидендов.

    «Прокуратурой Северо-Казахстанскойобласти в целях защиты права граждан осуществляются проверки в сфере экологии,трудовых и земельных правоотношений. При наличии информации о нарушенииправа граждан либо проблемных вопросах в вышеуказанных сферах жители областимогут сообщить и обратиться по телефону 8-771-200-25-77», - добавили впресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков