Чат в WhatsАpp создала прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура создала чат в мессенджере WhatsАpp, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорногооргана, чат создали, чтобы работали диалоговая площадка с жителями региона.

Североказахстанцы могут сообщитьпрокурорам с помощью гаджетов о нарушении законодательства. В том числе о невыплатезаработной платы и нарушении условий и правил охраны труда, фактахбраконьерства, добычи недр, полезных ископаемых, порубке леса, экологическихпроблемах, нарушениях в рыбохозяйственной деятельности. Поводом для обращения впрокуратуру могут стать необеспечение лекарственными средствами в рамкахбесплатной медицинской помощи, очередность, предоставление и использованиеземельных участков, использование гербицидов, невыплата дивидендов.

«Прокуратурой Северо-Казахстанскойобласти в целях защиты права граждан осуществляются проверки в сфере экологии,трудовых и земельных правоотношений. При наличии информации о нарушенииправа граждан либо проблемных вопросах в вышеуказанных сферах жители областимогут сообщить и обратиться по телефону 8-771-200-25-77», - добавили впресс-службе.