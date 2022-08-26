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    Часы на башне Биг-Бен перестали работать в Лондоне

    26 Августа 2022 13:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Установленные на одном из главных символов Великобритании – башне Биг-Бен - часы остановились по техническим причинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Political Lore.

    Работу часов пришлось приостановить, чтобы установить некоторые ключевые компоненты. Ожидается, что часы вскоре возобновят работу.

    Часовая башня Вестминстерского дворца высотой 96 метров построена в 1856 году английским архитектором Августом Пугином. Башня является памятником Викторианской эпохи и включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Колокол Биг-Бена, который весит 13,7 тонны, звонит каждый час, а дополнительные колокола звонят каждые 15 минут. В течение 157 лет колокол работал почти без пауз.

    С 2017-го по 2021 год часы на башне Биг-Бен уже ремонтировались. В здании был установлен лифт, циферблат оснащен светодиодной подвеской, а механизм часов восстановлен.


    Фото: www.politicallore.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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