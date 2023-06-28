Часы для выявления признаков инфаркта и инсульта изобрели жамбылские школьники

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Учащиеся общеобразовательных учреждений в Жамбылской области разрабатывают проекты для улучшения жизни людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школьники представили инновационные проекты и информационные разработки в ходе встречи акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с одаренными детьми и их преподавателями.

Два проекта презентовали учащиеся областного специализированного лицея для одаренных детей. 9-классник Дулат Исабек и 8-классница Адия Турсынбай разработали часы «Second Heart», которые помогут вовремя выявить признаки инфаркта и инсульта.

Ученик 11 класса Даниал Керимкул представил проект «Jobbe Freelance биржа». По словам автора разработки, Jobbe - это онлайн платформа для фрилансеров и заказчиков, где можно найти квалифицированных и опытных специалистов в различных областях.

Учащийся гимназии имени Гани Муратбаева Байзакского района 9-классник Аян Турсынбай разработал систему «ASK ACADEMY». Это информационная платформа, направленная на повышение цифровой грамотности учащихся, финансовой грамотности, развитие аналитического мышления, объединяет серию онлайн-курсов. Проект «ASK ACADEMY» уже в пилотном режиме внедрен в гимназии имени Гани Муратбаева.

Областным управлениям образования, цифровизации, предпринимательства, здравоохранения даны поручения по дальнейшему сопровождению проектов. Необходимо оказать поддержку школьникам, занимающихся наукой, желающим помочь другим людям и разрабатывающим уникальные научные проекты, подчеркнули в пресс-службе акима Жамбылской области.

Отметим, учреждение среднего образования - ІТ лицей-интернат для одаренных детей - появилось в Таразе в 2018 году. В IT-лицее школьники углубленно изучают естественно-математические дисциплины, робототехнику, информационные технологии, дизайн и программирование.