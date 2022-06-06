Частые ремонты изношенных заводов приводят к снижению выработки сжиженного газа - Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект Комплексного плана развития газовой отрасли вынесли на рассмотрение в Правительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства и Правительства, Министерством энергетики доработан проект Комплексного плана развития газовой отрасли и внесен в Правительство. В ближайшее время будет утвержден постановлением Правительства», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

Он также сообщил, что министерством совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по всем основным направлениям комплексного плана, в том числе и по увеличению ресурсной базы страны в товарном газе, актуализации генеральной схемы газификации, модернизации газотранспортной инфраструктуры и совершенствованию модели ценообразования на газ.

«Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка. Производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа», - добавил министр.