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    Частые ремонты изношенных заводов приводят к снижению выработки сжиженного газа - Минэнерго РК

    6 Июня 2022, 14:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект Комплексного плана развития газовой отрасли вынесли на рассмотрение в Правительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во исполнение поручения Главы государства и Правительства, Министерством энергетики доработан проект Комплексного плана развития газовой отрасли и внесен в Правительство. В ближайшее время будет утвержден постановлением Правительства», - сказал Болат Акчулаков на правительственном часе в Мажилисе.

    Он также сообщил, что министерством совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по всем основным направлениям комплексного плана, в том числе и по увеличению ресурсной базы страны в товарном газе, актуализации генеральной схемы газификации, модернизации газотранспортной инфраструктуры и совершенствованию модели ценообразования на газ.

    «Казахстан всегда обладал достаточными ресурсами сжиженного газа для покрытия нужд внутреннего рынка. Производство газа не растет, а частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Мажилис Минэнерго РК Газификация
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