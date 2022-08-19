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    Частота проведения аттестации педагогов не будет увеличена

    19 Августа 2022 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Асхат Аймагамбетов разъяснил механизм проведения курсов повышения квалификации педагогов и их аттестации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По повышению квалификации. Закон принят – теперь, повышение квалификации не раз в пять лет, а один раз в три года. Но это не значит, что теперь аттестация будет проводиться раз в три года. Аттестация также будет проводиться один раз в пять лет. Но мы увеличиваем количество курсов, курсы становятся практикоориентированными», - сказал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

    По его словам, они будут организованы в совершенно другом формате.

    «С 1 августа мы начали курсы по предметам и компетенциям. И в следующем году у нас почти в три раза увеличивается охват педагогов всеми курсами. Мы сможем охватить ими всех желающих педагогов. В прошлом году это было проблемой, когда педагоги вынуждены были проходить курсы за свои собственные средства. Это недопустимо, поэтому в следующем году мы постараемся всех нуждающихся в курсах педагогов охватить курсами и полностью переформатировать и трансформировать систему проведения курсов повышения квалификации», - пообещал министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Образование #Общество #Асхат Аймагамбетов #Минпросвещения РК
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