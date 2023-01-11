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    Частный сектор подтопило из-за порыва трубы в Костанае

    11 Января 2023, 09:01

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В результате коммунальной аварии в Костанае подтопило несколько домов, без холодной воды остаются три пятиэтажных дома и 17 частных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «11 января 2023 в 01:50 в Костанае по ул. Шаяхметова 166 в результате порыва трубы диаметром 300 мм на магистральном водопроводе холодной воды (причина устанавливается) произошло подтопление придворовых территорий частного сектора ул. Летунова 183/6, 183/7, 183/9, 183/12 и ул. Шаяхметова 170 и поступление воды в дома по адресу: ул. Летунова 183/2, 183/4 (уровень воды в домах 3-5 см, эвакуация не требуется)», - сообщили в акимате.

    Без холодного водоснабжения остаются три пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов, всего 207 абонентов. Сейчас в работе по устранению аварии работают четыре единицы техники от «Костанай Су», одна спецтехника от «КТЭК» и от ДЧС четыре единицы техники и две мотопомпы. По состоянию на 05:00 откачено 40 кубометров воды.


    Фото: www.instagram.com/kostanay_newss

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ЖКХ Происшествия Акимат Вода Костанай
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