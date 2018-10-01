Частный бизнес является приоритетным направлением Послания - эксперт EIAS

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Европейского института азиатских исследований Альберто Тюркстра считает, что развитие частного бизнеса является ключевым направлением Послания Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ознакомились с Посланием Президента Казахстана с большим интересом. На наш взгляд, развитие частного бизнеса является приоритетным направлением», - сказал А. Тюркстра.

«Казахстан проводит прагматические реформы, модернизацию экономики и улучшает условия для работы малого и среднего бизнеса, который, в свою очередь, является «магнитом» для создания рабочих мест, инноваций и роста экономики», - уверен эксперт.

«Важно сказать, что к 2050 году порядка половины казахстанского ВВП будет приходиться на малый и средний бизнес», - добавил он, напомнив о цели нашей страны войти в тридцатку самых развитых государств мира к середине XXI века.

В этом контексте в Европейском институте азиатских исследований отметили особую роль Международного финансового центра «Астана» и планируемого к созданию Фонда прямых инвестиций в привлечении иностранных инвесторов и доступе к капиталу.

Эксперт согласен, что для обеспечения успешной модернизации Казахстана необходимо дальнейшее осуществление проактивной внешней политики.

«Казахстан играет активную роль на региональном и международном уровнях. Страна занята урегулированием ситуации в Сирии, интеграционных проектах в Центральной Азии, на площадках ЕАЭС и ШОС, а в последнее время проявляет большую активность в рамках миротворческих миссий ООН», - подчеркнул А. Тюркстра.