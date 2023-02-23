Частных военных компаний в Казахстане не будет – Минобороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Могут ли частные военные компании появиться в Казахстане, ответил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство содержит вооруженные силы, другие войска, воинские формирования, которые предназначены для обеспечения безопасности своей страны. И в Конституции нет других структур, которые бы обеспечивали безопасность», - заявил Султан Камалетдинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Сената.

По его словам, в Казахстане нет для этого законодательной базы и необходимости.

Ранее он сообщил, что в Казахстане увеличили военный бюджет.

«Военный бюджет Министерства обороны рассмотрен Главой государства, и он в пределах одного процента от ВВП нашего государства», - уточнил Султан Камалетдинов.