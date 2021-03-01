Частные судебные исполнители столицы установили в парках города скворечники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акцию приурочили ко Дню Благодарности. На установку скворечников вышли более 50 частных судебных исполнителей, они охватили пять парков, установили более 30 скворечников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан.

«Ко Дню благодарности в Казахстане проходят различные мероприятия, суть которых одна – сохранить мир и согласие в стране. Сегодня мы запустили акцию «Скворечник доброты». Скворечник - символ заботы, уюта и доброты, это очень важный символ дома и собственного мира, который создают для себя птицы. Региональная палата ЧСИ хочет показать жителям города, что и они точно так же в силах строить для себя свой мир и свою жизнь. Заботиться о природе в своем городе. За время установки мимо парка проходили жители города, и женщина попросила скворечник, другой житель попросил кормушку, то есть люди видят, что проходит такое мероприятие и также загорелись благоустроить свой двор, это же так здорово», - заявила заместитель руководителя региональной палаты ЧСИ города Нур-Султан Мадина Жанасаева.

Акция станет ежегодной, идею уже подхватили ЧСИ других регионов.

«Сезон гнездования птиц скоро начнется, и мы решили, что пришло время позаботиться о скворечниках, которые легко станут украшением наших городских парков. Март, апрель и май – лучший период для установки домиков. Скворечники выступают в роли искусственных гнезд, которые нужны и летом, поскольку некоторые виды птиц могут выводить потомство и по два-три раза за сезон. В скворечники могут заселиться и воробьи, и горихвостки, и воробьиные сычи, и мухоловки-пеструшки. А польза от проживания птиц в парках большая. – Во-первых, в таких искусственных гнездовьях селятся насекомоядные птицы, и поэтому это очень хорошая помощь садоводам в борьбе с насекомыми», - добавили Мадина Жанасаева.