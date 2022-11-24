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      Северо-Казахстанская область

    Частные дома подключают к центральному отоплению в селах СКО

    24 Ноября 2022, 14:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селах Северо-Казахстанской области к центральному отоплению подключают и многоэтажные дома, и частные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима области Сатжан Аблалиев сообщил, что в этом году реализуют пять проектов по теплоснабжению.

    В в селе Саумалколь Айыртауского района построили новую центральную котельную с теплосетями. Теплом обеспечат 22 многоквартирных дома, 20 частных домов, школу и ряд организаций.

    В селе Арыкбалык котельную уже запустили. Центральное отопление появилось в двух многоквартирных домах, 10 частных, в нескольких социальных объектах. Сатжан Аблалиев добавил, что котельная способна обеспечить теплоснабжением все объекты и жилые дома Арыкбалыка. Для этого в следующем году начнут проектировать тепловые сети, которые позволят максимально использовать потенциал котельной.

    «Одной из проблемных является котельная в селе Тимирязево. Разрабатывается документация на строительство новой. В селе Талшик Акжарского района в 2020 году установили центральную котельную с тепловыми сетями. Подключили 16 двухэтажных жилых домов на 105 квартир и 12 соцобъектов. В селе Новоишимское района им. Г. Мусрепова в этом году завершили строительство новой современной центральной котельной. Стабильным теплоснабжением будут обеспечены 86 многоэтажных жилых домов», - проинформировал Сатжан Аблалиев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Регионы
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